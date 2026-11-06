Свобода выбора во время войны — что в жизни еще зависит от нас

Работая с украинскими военными, вернувшимися из плена, я слышала истории, после которых невольно останавливаешься. Речь шла не только о физических страданиях или пережитом насилии. Одним из самых тяжелых испытаний было длительное лишение права распоряжаться собственной жизнью. Когда кто-то другой решает, когда тебе вставать, что делать, когда есть, а когда молчать. Когда даже самые простые бытовые решения зависят не от твоих потребностей и желаний, а от чужой воли.

Один из наших воинов рассказал мне, как после реабилитации зашел с девушкой в кофейню. Его спросили, какой кофе он хочет. Сначала он даже не понял вопроса. А когда осознал, что может сам выбрать напиток, что никто не будет определять за него, чего ему хотеть, в голове словно вспыхнул фейерверк. Это была радость сквозь боль: именно в тот момент он по-настоящему почувствовал, что свободен.

Другой военный, вернувшийся из плена, работал со мной в терапии над трудностями, которые оставались даже после возвращения домой и реабилитации. На простые вопросы «Чего ты хочешь?» и «Что выберешь?» ему было сложно отвечать. Нужно было время, чтобы услышать себя, определиться, принять решение. Возможность выбора уже вернулась, но пользоваться ею так же естественно, как до пережитого, было непросто.

Это две разные истории, и опыт каждого человека после плена индивидуален. Но обе напоминают об одном: как страшно, когда у человека отнимают право распоряжаться собственной жизнью.

Я не хочу говорить об ужасах плена: о них сказано много, а каждое свидетельство требует особого уважения. Меня интересует другое — то, чего мы, у кого есть возможность самостоятельно принимать повседневные решения, часто не замечаем. И то, о чем особенно важно задуматься сейчас, когда миллионы украинцев живут в условиях затяжной войны, неопределенности и истощения.

Невидимая свобода

Мы привыкли говорить о свободе как о чем-то большом: независимость страны, право жить в собственном государстве, возможность самим определять свое будущее. Это фундаментальные вещи. Но есть и другое измерение свободы — личное, ежедневное, почти незаметное в своей обычности. Проснуться и решить, как провести день. Выбрать завтрак, книгу, маршрут прогулки, человека, которому хочется позвонить. Сказать «да», когда действительно этого хочешь, и «нет», когда что-то противоречит твоим потребностям. Передумать. Изменить решение. Попробовать что-то новое или признать, что больше не хочешь продолжать то, что когда-то казалось важным.

Мы редко называем это свободой. Просто живем, не задумываясь, что возможность самостоятельно определять собственные действия — важная психологическая потребность человека.

В теории самодетерминации американских психологов Эдварда Деси и Ричарда Райана автономия рассматривается как одна из трех базовых психологических потребностей наряду с компетентностью и связанностью с другими людьми. Автономия — это ощущение, что твои действия согласуются с твоими ценностями, потребностями и решениями, что ты не просто выполняешь чужие указания, а имеешь собственный голос в том, как живешь.

Это не значит, что человек должен все делать самостоятельно, ни от кого не зависеть или всегда настаивать на своем. Мы живем среди людей, имеем обязательства, заботимся о близких, нуждаемся в поддержке и сами поддерживаем других. Автономия не отменяет взаимозависимости. Она означает, что даже в отношениях, среди обязанностей и внешних ограничений у человека остается пространство для собственного решения.

Проблема начинается тогда, когда мы настолько привыкаем подстраиваться под обстоятельства, чужие ожидания или требования, что постепенно перестаем спрашивать себя, чего хотим сами. Сначала откладываем одно решение, потом другое, а со временем начинаем воспринимать собственные желания как что-то несвоевременное, необязательное или даже неуместное.

Жизнь в режиме ожидания

Война действительно ограничивает нашу свободу. Она заставляет менять планы, покидать дома, отказываться от любимой работы, откладывать учебу, считать деньги, приспосабливаться к воздушным тревогам и отключениям электроэнергии. Она лишает нас уверенности в завтрашнем дне и порой не оставляет возможности даже для самых простых решений.

Было бы несправедливо сказать человеку, который переживает утрату, ухаживает за близкими, живет под обстрелами или едва находит силы на ежедневные дела, что ему просто нужно взять ответственность за свою жизнь. Не все зависит от нас. Иногда обстоятельства действительно сужают возможности настолько, что главной задачей становится пережить день, позаботиться о детях, найти безопасное место или восстановить силы.

Однако между признанием реальных ограничений и отказом от собственной жизни есть разница.

Я вижу, как легко в условиях длительной опасности мы переходим в режим ожидания. Закончится война — тогда отдохну. Станет спокойнее — тогда начну учиться. Появится уверенность в будущем — тогда позволю себе планировать. Когда перестану так уставать, вернусь к тому, что люблю. Когда все наладится, наконец займусь собой.

В этих мыслях есть понятная человеческая логика. Нам хочется безопасности, предсказуемости, возможности планировать без постоянного страха, что все снова изменится. Но есть одна проблема: мы не знаем, когда наступит то самое «потом». А жизнь тем временем продолжается.

Длительная неопределенность истощает, приучает нас думать прежде всего о рисках и возможных потерях. Мы можем настолько привыкнуть ждать благоприятных обстоятельств, что перестанем замечать возможности, которые остаются доступными уже сегодня. Не потому, что мы слабые или недостаточно решительные, а потому, что становится все труднее вкладывать силы в то, результат чего невозможно предсказать.

Представим человека, который давно хотел научиться чему-то новому, вернуться к творчеству или восстановить общение с кем-то близким. Он откладывает это, потому что не знает, хватит ли времени, денег и сил. Иногда его опасения обоснованны: возможно, сейчас действительно не время для дорогого обучения. Но есть другой вариант: начать с бесплатного занятия, прочитать первую книгу, выделить час на собственный замысел или просто выяснить, какие возможности доступны.

Это не история о том, что каждый должен непременно начать новый проект или превратить трудности в достижения. Это о возможности не отказываться от собственного желания лишь потому, что мы не можем гарантировать результат.

Иногда достаточно перестать требовать от себя больших перемен и спросить: какой шаг в направлении важного для меня я могу сделать в тех обстоятельствах, которые у меня есть сейчас?

Вернуть себе право хотеть

В психотерапии вопрос «Чего ты хочешь?» иногда оказывается сложнее, чем кажется. Человек может прекрасно знать, что нужно его семье, чего ожидает руководитель, какого решения от него ждут близкие. Он может годами ответственно выполнять свои обязанности, поддерживать других, решать проблемы и справляться с трудностями. Но когда спрашивают о его собственных желаниях, отвечает: «Не знаю», «Мне все равно», «Как будет, так и хорошо».

Причины бывают разные: истощение, привычка ставить потребности других на первое место, страх конфликта, долгий период без времени на себя. Но иногда за этим стоит утрата привычки обращаться к себе.

Во время войны это может усиливаться. Человек постоянно думает о безопасности детей, состоянии родителей, потребностях партнера, работе, финансовых трудностях. Его собственные желания кажутся неважными на фоне происходящего. А если речь идет об отдыхе, удовольствии или чем-то приятном для себя, может появляться даже чувство вины: разве сейчас уместно думать о таком, когда вокруг столько боли?

Но собственные потребности не становятся неважными лишь потому, что другие люди тоже страдают. Можно сочувствовать, помогать, донатить, работать, заботиться о близких и одновременно хотеть прочитать книгу, встретиться с друзьями, научиться чему-то новому или провести вечер в тишине. Эти вещи не противоречат друг другу.

Возвращение к собственным желаниям не всегда начинается с больших решений. Иногда стоит снова научиться замечать простое: чего мне сегодня хочется на завтрак, хочу ли я сейчас разговаривать, нужно ли мне побыть одному, что приносило мне удовольствие раньше?

Мы не всегда можем осуществить то, чего хотим. Но между желанием и его немедленным осуществлением есть пространство, в котором можно хотя бы признать собственную потребность, обдумать возможности и решить, что с ней делать.

И это тоже часть свободы.

Что действительно зависит от меня?

Свобода выбора не означает, что мы контролируем все, что происходит в нашей жизни. Наоборот, попытки предугадать каждое событие, избежать любой ошибки и получить гарантии будущего могут усиливать тревогу. Мы тратим силы на сценарии, которые, возможно, никогда не случатся, и истощаемся еще до того, как столкнулись с реальной проблемой.

Поэтому я предлагаю время от времени задавать себе три вопроса.

Первый: на что я действительно могу повлиять?

Например, я могу решить, кому сегодня позвонить, какое дело сделать первым, обратиться ли за помощью, выделить ли время на отдых. Я могу определить собственную позицию, сформулировать желание, сделать шаг к цели или отказаться от того, что больше не соответствует моим потребностям.

Второй: на что я могу влиять лишь частично?

Я могу подготовиться к собеседованию, но не могу гарантировать, что меня возьмут на работу. Могу откровенно поговорить с близким человеком, но не могу определить, как он отреагирует. Могу работать над важным проектом, но не всегда могу предсказать его результат. В таких ситуациях моя задача — сделать то, что от меня зависит, не требуя от себя контроля над решениями других людей.

Третий: что сейчас вне моего контроля?

Я не могу определить день окончания войны, предсказать все события следующего месяца или самостоятельно изменить решения других людей. Признать это не означает сдаться или перестать действовать. Это означает направить внимание и силы туда, где мои действия действительно могут что-то изменить, вместо того чтобы требовать от себя контроля над тем, что мне неподвластно.

Для украинцев эта разница особенно важна. Мы живем в реальности, где даже хорошо продуманные планы могут измениться в одно мгновение. Поэтому планировать стоит не так, будто мы можем гарантировать себе будущее, а так, чтобы оставлять место для перемен. Можно иметь направление движения и одновременно быть готовыми корректировать маршрут. Можно хотеть большего и признавать собственные ограничения. Можно прилагать усилия и не винить себя, если результат зависит не только от нас.

Сегодня — тоже часть жизни

Мы имеем право уставать, грустить, злиться, бояться, не знать ответов и порой не иметь сил даже на то, что раньше давалось легко. Мы не обязаны радоваться каждому дню, быть продуктивными при любых обстоятельствах или превращать каждое испытание в историю личностного роста.

Но мы имеем право и на другое: на желания, на маленькие радости, на собственные планы, на отдых без чувства вины, на новые попытки и на жизнь, которая не сводится к ожиданию лучших времен.

Иногда это будет большой шаг — сменить работу, начать учебу, принять важное решение. Иногда — совсем маленький: приготовить любимое блюдо, встретиться с другом, прочитать несколько страниц книги, выйти на прогулку или позволить себе вечер без новостей. А иногда самым важным решением будет признать собственное истощение и попросить о помощи.

Не каждый маленький выбор изменит обстоятельства. Не каждая попытка приведет к желаемому результату. Но в этом и нет необходимости. Смысл не в том, чтобы с помощью правильных решений получить контроль над всей жизнью. Смысл в том, чтобы не отдавать обстоятельствам больше, чем они уже забрали, и не отказываться от собственного голоса там, где мы все еще можем его услышать.

Жизнь — это не только то, что с нами происходит. Это еще и то, что мы выбираем в пределах своих возможностей: кого слушаем, на что тратим внимание, что бережем, о чем мечтаем, к чему возвращаемся и чему позволяем быть частью нашего мира.

Мы не можем знать, каким будет завтра. Не можем гарантировать себе безопасность от всех испытаний и не способны предсказать, когда обстоятельства станут благоприятнее. Но неопределенность будущего не отменяет нашего права быть присутствующими в собственной жизни сегодня.

Так что спросите себя не только о том, чего вы боитесь, что потеряли и чего не можете изменить. Спросите: что в моей жизни еще зависит от меня и как я хочу этим распорядиться?

Не когда-нибудь, когда все станет понятным. Сегодня — в той жизни, которая у нас есть и которую, несмотря ни на что, мы продолжаем творить.