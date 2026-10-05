Подарки учителям без соревнования — психолог Вероника Чекалюк

У Дня учителя свой запах. Цветы, бумага праздничных открыток и, конечно, шоколад. Ведь есть вещи, которые меняются вместе с поколениями, а коробка конфет для учителя упорно переживает все образовательные реформы. И, если честно, это неплохая традиция. Конфеты дарить можно — только по желанию. Это приятно, уместно и по-человечески. Учитель целый день говорит, объясняет, проверяет тетради, слушает детей, решает маленькие и большие конфликты, а в его профессиональной жизни сладкое иногда просто необходимо — маленький знак внимания для вдохновения.

Но есть одна любопытная деталь: в школе коробка конфет никогда не бывает просто коробкой конфет. У неё своя социальная биография. Есть премиальные конфеты, свежие и полезные. Такие, у которых коробку ещё минуту рассматривают, прежде чем открыть, и думают: «Ого, как приятно, это мне, это серьёзно». Есть хорошие конфеты без лишнего пафоса. Есть универсальная классика, которая никогда не подведёт. А есть категория «купили по дороге, что попадётся, что со скидкой, потому что сегодня День учителя». Ведь учителя видят, что им дарят. Они знают, кто принёс цветы, кто коробку сладостей, кто шоколадку, кто красивый подарочный набор, а кто передал что-то такое, что выглядит как последний экземпляр с полки возле кассы, или даже со «стёртым сроком годности»...

Никто, конечно, не ведёт официального рейтинга. Нет в учительской таблицы «первое место за любовь, второе место за уважение». Но невидимая таблица рейтингов поздравлений существует. Кто кому что подарил, кто вспомнил, кто не забыл, кто выбрал что-то специально, а кто просто выполнил протокол.

Подарок вообще редко бывает только предметом. Он говорит об отношениях. Когда человеку дарят что-то более эксклюзивное, красивое или личное, он невольно считывает: «Я ценна, важна». Именно поэтому в школе подарки могут становиться своеобразным рейтингом симпатий. Неофициальным, конечно. Но достаточно понятным всем. Любимая учительница может получить коробку, которую даже жалко открывать. Директору достанется что-то представительное. А учителю, который ведёт уроки и особой эмоциональной близости с классом не имеет, может достаться более скромный вариант или ничего. Люди всегда по-разному выражают благодарность тем, кто им нравится, кого они уважают или кому просто хотят сделать приятное. Именно поэтому не стоит делать вид, что все подарки одинаковы. Они не одинаковы.

Интересно, что в мире подарок для учителя тоже является важной частью социальной культуры; значение имеет не только то, что именно подарили, но и уместность, упаковка, способ вручения, контекст и отношения между людьми. Небольшого подарка может быть вполне достаточно, если он правильно передаёт уважение и внимание.

Конфеты не нужно отменять. Наоборот, зачем отменять то, что приносит людям удовольствие? Просто не стоит превращать их в финансовое соревнование. Праздничная коробка конфет не должна быть поводом для родительского чата на двадцать семь сообщений с вопросом, сколько именно нужно сдать, чтобы не опозориться перед параллельным классом. Ведь тогда праздник учителя очень быстро превращается в маленькую биржу социального статуса. «А что купили они?» «А сколько сдавали?» «А почему у них дороже?» И где-то между этими вопросами теряется главное: это просто подарок. Маленький знак внимания человеку, который работает с детьми.

Можно иногда подарить хорошие конфеты. Можно добавить цветы. Можно выбрать чай, кофе, книгу или что-то, что действительно соответствует вкусам конкретного учителя. Но и обычная коробка шоколада вовсе не является чем-то второсортным. Иногда люди усложняют то, что на самом деле прекрасно работает. Конфеты можно съесть вместе с классом, с коллегами или на родительском собрании. Их можно поставить на стол в кабинете. Ими можно кого-то угостить или передарить. Конфеты — это своеобразная «валюта симпатий». Это универсальный подарок, который не требует знать размер одежды, любимые духи или литературные предпочтения учителя. И, что важно, конфеты не обязывают человека хранить их всю жизнь. Это просто приятность. А приятностей в жизни тоже должно быть достаточно.

Возможно, проблема не в конфетах, а в том значении, которое иногда пытаются в них вложить. Если одна коробка дороже другой, это ещё не значит, что один ребёнок больше любит своего учителя, чем другой. Если кто-то подарил премиальный шоколад, а кто-то простую коробку, это не значит, что в одном классе воспитали благодарных детей, а в другом нет. Просто у людей разные возможности, разные вкусы и разное отношение к самому ритуалу подарков. И это нормально.

Лучше всего, когда подарок от души, а не бухгалтерия чувств. Конфеты в этом смысле прекрасны именно своей простотой. Они не претендуют на вечность. Они не требуют особого места в шкафу. Они просто говорят: «Сегодня ваш праздник. Мы о вас помним». Иногда этого вполне достаточно. А если коробка ещё и действительно вкусная, то День учителя вообще удался.

Ведь традиции не обязательно ломать только потому, что они традиции. Некоторые из них стоит оставить. Немного усовершенствовать, немного меньше сравнивать, немного больше думать о том, кому дарят. Но конфеты оставить. Ведь учитель имеет право на маленькую коробку радости посреди рабочего дня. А то, кто кому подарил самую дорогую, самую красивую или самую простую коробку, пусть остаётся маленькой школьной тайной и, возможно, самым милым рейтингом любви, который никто официально не составлял. Наслаждайтесь жизнью! Помните учителей, даже тех, кто уже у вас не преподаёт, но в своё время помог вам на пути к профессиональному успеху.