Медицинская реклама — как избежать штрафов. Александр Короговный CEO iLION Medical Digital

Одно слово «гарантируем» в рекламе клиники может стоить штрафа, заблокированного рекламного аккаунта и репутации. Пациент слышит в нём обещание. Закон видит риск для здоровья. Медицина не может гарантировать результат, и честная реклама это признаёт: она рассказывает о методе, опыте врача и условиях лечения.

Что запрещает закон

Требования к рекламе медицинских услуг и методов лечения определяет статья 21 Закона Украины «О рекламе». Главное правило простое: реклама не может утверждать, что лечебный эффект гарантирован. Нельзя также обещать лечение болезней, которые не поддаются или трудно поддаются лечению, и создавать впечатление, что консультация врача не нужна.

Есть и запреты, касающиеся самого предмета рекламы. Нельзя рекламировать лекарственные средства, которые отпускаются только по рецепту врача. Нельзя рекламировать новые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, ещё не допущенные к применению в установленном порядке. А рекламу лекарственных средств запрещено адресовать детям.

Ещё одна группа запретов касается доказательств «от других людей», на которых держится реклама во многих сферах. Медицинская реклама не может рассказывать о конкретных случаях успешного лечения, в том числе в виде отзывов, и ссылаться на рекомендации врачей, учёных или медицинских учреждений в отношении рекламируемой услуги. Отдельный вопрос — люди в кадре: изображения врача или пациента можно использовать в рекламе только с их согласия.

За соблюдением этих правил следит Госпродпотребслужба, и нарушения в соцсетях и на сайтах клиник она выявляет регулярно. В первом полугодии 2026 года служба зафиксировала 165 нарушений в рекламе лекарственных средств, медицинской техники и методов лечения. По ним принято 162 решения о штрафах на 550 тыс. грн и 10 решений о приостановке рекламы. Это около 15% всех нарушений специальных требований рекламного законодательства за полгода. Годом ранее картина была похожей: только за первый квартал 2025 года служба зафиксировала 96 таких нарушений и наложила штрафы на сумму более 255 тыс. грн. В регионах медицинская реклама нередко выходит на первое место. В Ивано-Франковской области, например, за первое полугодие 2026 года реклама лекарств, медицинской техники и методов лечения дала 10 из 22 выявленных нарушений — больше, чем любая другая категория.

Платформы строже закона

Правила Google и Meta в этом совпадают с законом, а иногда идут ещё дальше. Google отклоняет объявления с фразами «100% эффективность», «вылечим», «навсегда». Проверяют не только само объявление: те же обещания на странице, куда оно ведёт, тоже становятся причиной отказа, а повторные нарушения заканчиваются блокировкой аккаунта.

Meta, то есть Facebook и Instagram, не разрешает намекать, что рекламодатель знает о здоровье человека. Вопрос «У вас диабет?» в рекламе не пройдёт. Также запрещено давить на страх или стыд и показывать «до и после» с обещанием трансформации. Контроль усиливается: по наблюдениям за большой выборкой рекламных кабинетов, в первом квартале 2026 года 64% аккаунтов категории «здоровье и благополучие» прошли хотя бы одну ручную проверку.

Три самые частые ошибки

Первая — в рекламе лекарственных средств нет предупреждения о вреде самолечения. Закон требует дословного предостережения «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья», и оно должно занимать не менее 15% площади или длительности всей рекламы. Если надпись сделали мелкой, чтобы освободить место для рекламного предложения, это уже нарушение.

Вторая — рекламу подают как рекомендацию врача: «рекомендует доктор Иваненко». Показать врача, его квалификацию и опыт можно. Нельзя, чтобы врач от своего имени рекомендовал рекламируемую услугу.

Третья — пищевым добавкам приписывают «лечебные свойства», хотя добавка не является лекарством. Обещание «лечит» делает такую рекламу вводящей в заблуждение.

Все три ошибки вводят людей в заблуждение и могут навредить их здоровью.

Что говорить вместо обещаний

Безопасно говорить о том, что можно подтвердить: лицензии учреждения, квалификации врачей, оборудовании, этапах диагностики, стоимости и условиях записи. Такие факты работают на доверие лучше громких обещаний. Их стоит вынести в отдельный блок на странице услуги: он полезен и пациентам, и поисковым системам.

Большинству запрещённых фраз можно найти честную замену:

вместо «гарантируем выздоровление» — «подберём лечение после диагностики»;

вместо «лучший врач» — категория, стаж и образование врача;

вместо «без побочных эффектов» — «есть противопоказания, нужна консультация врача»;

вместо историй пациентов — описание того, как проходит приём и что входит в услугу;

вместо «мы вас вылечим» — «разработаем план лечения вместе с вами».

Раз в квартал стоит проверять все тексты сайта на слова «гарантируем», «100%», «навсегда», «лучший».

Реклама — это всё, что видит пациент

Доверие вырастает из фактов: лицензии, квалификации врача и честного ответа о рисках. Реклама должна объяснять, что клиника делает для лечения пациента, а не просто обещать.

Поэтому перед запуском стоит проверить по этому списку не только объявления, но и описания услуг на сайте, посты в соцсетях и ответы на отзывы. Для пациента всё это — одна реклама. Если фраза звучит как гарантия, её лучше заменить фактом.