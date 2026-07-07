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Чем интересовались украинские аграрии за год: аналитика рынка сельхозтехники
Инвестиции

Чем интересовались украинские аграрии за год: аналитика рынка сельхозтехники

Что чаще всего смотрели аграрии на Agriline в 2025–2026: топ техники и брендов, сезонные пики спроса и практичные выводы для покупателей и продавцов.

Екатерина Романюк
Екатерина Романюк

менеджер по развитию проектов Autoline, Machineryline и Agriline компании Linemedia

Дата публикации
7 июля 2026 15:56
Спрос аграриев на тракторы и комбайны — инсайты рынка. Аналитика от менеджерки Linemedia Екатерины Романюк
Сельхозтехника и тренды спроса. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Что ищут фермеры, когда планируют обновлять технический парк? Мы проанализировали данные онлайн-площадки по продаже сельхозтехники и запчастей Agriline по просмотрам объявлений украинскими пользователями с июня 2025 по июнь 2026 года. Эти данные отражают интересы пользователей, а статистика продаж — отдельная история. Зато просмотры честно показывают, что аграрии реально рассматривают, сравнивают и планируют купить. И это много говорит о настроениях рынка.

Тракторы вне конкуренции

Колесные тракторы — лидер по просмотрам, и это логично. Универсальная машина, которая работает весь сезон: подготовка почвы, посев, уход за посевами, транспортировка, работа с навесным оборудованием. Один трактор закрывает большинство полевых работ.

Средняя медианная цена за год — 57 217 евро. Пики интереса — август, октябрь и апрель, то есть периоды интенсивных полевых работ. Аграрии смотрят технику тогда, когда она нужна в поле.

Второе место — зерноуборочные комбайны с медианной ценой 83 583 евро. Здесь пик просмотров ожидаемо в августе, когда идут жатва и уборка. Комбайн — самая дорогая позиция в топе, и это объясняет, почему многие хозяйства рассматривают аренду вместо покупки: техника работает несколько недель в году, а стоит очень дорого.

Почвообработка: стабильный спрос без громких цифр

Третье, четвертое и пятое места — дисковые бороны (21 479 евро), оборотные плуги (12 715 евро) и кукурузные жатки (25 049 евро).

Бороны смотрят в августе и апреле — после уборки урожая и перед посевной. Плуги — осенью, под основной обработок почвы. Жатки — тоже осенью, под сезон кукурузы.

О чем это говорит рынку? Аграрии мыслят сезонами. Интерес к технике растет ровно тогда, когда приближается этап работ, под который она нужна. Самый тихий месяц по просмотрам — февраль. Поля стоят, техника в ангарах, решения отложены до весны.

Бренды: почему John Deere и МТЗ в одном топе

По маркам картина интереснее. Топ-5 по просмотрам по всему сайту: John Deere, Claas, Case IH, МТЗ "Беларус" и Massey Ferguson.

John Deere возглавил рейтинг — один из самых узнаваемых брендов в мире, много лет среди лидеров по присутствию в украинских хозяйствах. Медианная цена — 56 938 евро. Claas с медианной ценой 67 276 евро держится на комбайнах — это один из ведущих производителей зерноуборочной техники. Case IH — 50 457 евро, классика для тракторов и почвообработки. Massey Ferguson — 39 852 евро, широкая линейка от тракторов до пресс-подборщиков.

А теперь самое интересное: МТЗ "Беларус" с медианной ценой 12 232 евро — в том же топе, что и премиальные бренды. Почему? В Украине до сих пор эксплуатируется огромный парк подержанных тракторов МТЗ. Простая конструкция, доступные запчасти, ремонт в любой мастерской, универсальность под навесное оборудование. Для небольших и средних хозяйств это рабочая машина по более доступной цене.

Важный нюанс: популярность просмотров объявлений МТЗ связана с большим количеством этих тракторов на вторичном рынке. Новых закупок этого бренда значительно меньше. Но стабильный интерес показывает: сегмент доступной подержанной техники жив и востребован.

Что объединяет популярные бренды

Смотрим на топ-5 марок и видим общее: все они производят несколько видов техники, имеют широкий модельный ряд, хорошо известны украинским аграриям, обеспечены сервисной сетью и запчастями.

И тут есть закономерность. Фермер выбирает не просто трактор — он выбирает экосистему. Если в хозяйстве уже есть комбайн John Deere, следующий трактор с высокой вероятностью будет той же марки: один сервис, знакомые механики, совместимость. А техника без сервисной поддержки в регионе, какой бы хорошей ни была, проигрывает. Потому что неделя простоя в сезон стоит дороже, чем разница в цене.

Практические выводы для аграриев

Если резюмировать, что из этой статистики стоит взять на вооружение:

  • Планируйте обновление парка заранее: наибольшая активность на рынке в августе, октябре и весной, поэтому ранний мониторинг дает больше времени сравнить предложения
  • Оценивайте технику комплексно: не только бренд и год выпуска, но и площадь обработки, виды работ, техническое состояние, историю обслуживания, доступность запчастей
  • Сравнивайте несколько аналогичных предложений: так вы объективнее видите рыночную цену и реальное состояние техники
  • Используйте сезонность себе на пользу: рост просмотров сигнализирует, что рынок активизируется перед этапом полевых работ
  • Если вы продавец — публикуйте объявления в пики активности с качественными фото и подробным описанием

Статистика просмотров отличается от статистики продаж, но это честный индикатор настроений. Украинские аграрии активно анализируют рынок, сравнивают предложения и планируют обновление парка задолго до сделки. Рынок живой, спрос стабильный, а интерес сосредоточен вокруг универсальной и проверенной техники. В военные годы это лучшая новость, которую может дать аналитика.

сельское хозяйство фермеры аграрии сельхозтехника агропромышленность

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