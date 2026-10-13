Бундесвер ищет новые технологии. Как Украине выйти на рынок ФРГ

Заметки с форума «Innovation Drivers AI and Unmanned Systems», Van der Valk Resort Linstow, 21–23 сентября 2026 года

Линстов не значится ни в одном списке оборонных столиц. Это курорт на берегу озера в Мекленбурге: бунгало, сосны и долгая дорога отовсюду. Сюда едут на семейные выходные, а не говорить о роях дронов.

Но в течение трёх сентябрьских дней это был один из самых полезных залов в немецкой оборонной отрасли.

Причина гораздо шире самого форума. ЕС запустил план Readiness 2030, который должен создать возможности для мобилизации до €800 млрд оборонных инвестиций, в том числе через кредитный инструмент SAFE на €150 млрд. Программа EDIP предусматривает €1,5 млрд грантов на развитие оборонной промышленности и отдельный механизм сотрудничества с Украиной. Но большие бюджеты сами по себе не объясняют, какие именно решения нужны армиям. Ради этого стоило приехать в Линстов.

Форум организует DWT — Немецкое общество оборонных технологий. Это не выставка, и он не пытается ею быть. Около 500 участников, два основных зала, компактная экспозиция и поле снаружи, где между сессиями летали, ездили и плавали машины. Атмосфера была скорее камерной, «бутиковой», чем стадионной.

Самое важное — кем были эти 500 человек.

По моей оценке, около 80% аудитории составляли военные: форма в очереди за кофе, специалисты по закупкам возле постеров, представители программ Инновационного центра Бундесвера (InnoZBw) и BAAINBw, которые сидели в третьем ряду и делали заметки. На большинстве оборонных мероприятий индустрия говорит с индустрией и надеется, что мимо пройдёт заказчик. В Линстове всё было наоборот. Заказчик и был аудиторией.

Почему Бундесвер пересматривает подход к беспилотным системам

Немецкая оборонная политика столкнулась со сложным противоречием: технологии на поле боя меняются намного быстрее, чем традиционные циклы разработки и закупок. Недорогие дроны уже способны угрожать вооружениям стоимостью в миллионы. К этому добавляются зависимость от поставщиков, сложности масштабирования производства и необходимость быстро учить военных применять новые средства.

На оборонные нужды Германии в 2026 году предусмотрели около €108 млрд с учетом специального фонда Бундесвера. В феврале вступил в силу закон, призванный ускорить военные закупки. Однако даже большие бюджеты и новые процедуры имеют смысл лишь тогда, когда техника вовремя поступает в подразделения.

В Линстове меня заинтересовала именно практическая сторона этих изменений. Представители Инновационного центра Бундесвера рассматривали средние беспилотные авиационные системы для задач, часть которых сегодня выполняет пилотируемая авиация: от дальней разведки и логистики до поиска и спасения. Из этих планов следует важное для производителей требование: перспективный прототип должен пройти испытания совместно с военными, получить необходимые допуски и работать в совместимой системе управления.

Похожая логика прослеживалась и в теме автономных наземных платформ. BAAINBw работает с набором данных GOOSE для обучения и оценки алгоритмов движения по бездорожью. В нем, согласно представленным материалам, есть 10 000 изображений в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также данные LiDAR. Идея объединения таких материалов через общие определения и стандарты показывает: конкуренция развернется также вокруг совместимости программного обеспечения и правил испытаний.

Для украинских команд здесь есть и возможность, и непростая домашняя работа. Опыт фронтовых испытаний помогает быстро совершенствовать решения, но для системного сотрудничества с немецким заказчиком нужны документированные результаты, воспроизводимое качество, сертификация и надежный сервис. Именно на пересечении скорости инноваций и требований большой армии будет решаться, кто сможет перейти от демонстраций к контрактам.

Почему Балтика меняет спрос на морские дроны

Неожиданно важной для меня в Линстове оказалась морская тема. Балтийский регион все острее ставит вопросы наблюдения, защиты инфраструктуры и работы в прибрежных водах. Для этого нужны системы, которые могут долго оставаться в море, обмениваться данными и действовать вместе с воздушными и подводными средствами.

Представленные компаниями решения обозначили несколько разных подходов. SAILWINT развивает энергетически автономный безэкипажный тримаран для продолжительных миссий. Quantum Systems представила видение сети воздушных, надводных и подводных платформ, где данные обрабатываются возле сенсоров, а окончательные решения остаются за человеком. Tamsen Maritim продемонстрировала скоростной катер для задач в прибрежной зоне.

Здесь важна не погоня за рекордными характеристиками отдельного аппарата. Более показательным становится стремление сочетать выносливость, скорость реагирования, разведку и связь в единой системе. Для производителей это означает спрос на решения, способные интегрироваться с техникой партнеров и выдерживать длительную эксплуатацию. Для украинских разработчиков морских беспилотников это еще одна сфера, где опыт применения может быть полезен, но его придется адаптировать к условиям и процедурам стран НАТО.

Большинство сессий проходило на немецком. Это может показаться барьером, но нет. Для всей программы был доступен синхронный перевод с немецкого на английский и с английского на немецкий через наушники, а многие слайды и так были на английском.

Скажу больше: немецкий язык — часть ценности. Здесь Бундесвер говорит со своей экосистемой на своём языке о своих проблемах. Вы не смотрите отполированный экспортный питч. Вы слышите, как на самом деле мыслит заказчик.

В этом году страной-партнёром была Финляндия — с ключевыми докладами, совместным стендом и специальным форумом «Defence made in Finland». Присутствие Финляндии напомнило, что немецкий рынок — это ещё и ворота в остальную Европу.

Для украинских разработчиков этот вопрос особенно важен. Боевой опыт даёт понимание того, что работает в условиях постоянной технологической адаптации, но немецкому заказчику нужны также подтверждённые испытания, совместимость, понятная логистика и путь к сертификации. В июле 2026 года Еврокомиссия и Украина подписали партнёрство для сближения оборонных производств и стандартов, уделяя особое внимание совместному выпуску дронов и средств противодействия им. Такое сближение открывает возможности, но не гарантирует контрактов.

Как украинским оборонным компаниям выйти на рынок ФРГ

Международные производители часто спрашивают меня, как попасть в Бундесвер. Опыт Линстова подсказывает, с чего начать: внимательно слушать военных заказчиков и сопоставлять собственные разработки с конкретными задачами, которые они готовы испытывать. Небольшой профессиональный форум даёт для такого разговора больше, чем десятки случайных знакомств на масштабной выставке. Но знакомство ещё не означает закупку.

Украинским компаниям есть что предложить. Наши разработчики быстро получают обратную связь с поля боя, меняют продукты и проверяют их снова. Однако европейский рынок требует другого масштаба ответственности: стабильного производства, подтверждённых характеристик, защищённых цепочек поставок, совместимости с существующими системами и поддержки после поставки. Без этого даже перспективная технология рискует остаться демонстрационным образцом.

Поэтому я вижу практический путь через совместные испытания с военными, партнёрства с немецкими производителями и постепенную интеграцию в европейские программы. Для одних это будет поставка отдельного компонента, для других — совместная разработка или производство. Универсального короткого пути нет, и ни один форум не заменит сертификацию или доверие заказчика.

Именно здесь европейское перевооружение может стать шансом для украинской оборонной индустрии выйти за пределы внутреннего рынка. Украина уже имеет опыт быстрых технологических изменений во время войны. Следующее испытание — превратить его в решения, которые европейские армии смогут закупать, интегрировать и масштабировать. Линстов показал мне, что диалог с заказчиком возможен. Теперь важно, сумеем ли мы довести его до совместной работы.