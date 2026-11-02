Флот Украины — генерал-майор Владислав Клочков. PhD American University Kyiv

Война уже изменила ВМС Украины сильнее, чем любая довоенная программа развития. Морские дроны, береговые ракеты, малые катера и удары по российским кораблям показали другую логику борьбы за Чёрное море. Теперь главный вопрос заключается в том, готовы ли мы перенести этот опыт в будущую структуру флота.

Какие задачи должны определять ВМС Украины

На ближайшую и среднесрочную перспективу я вижу три базовых направления. Первое — восстановление контроля над побережьем и суверенными водами в составе Объединённых сил. Второе — защита судоходства и создание условий для Sea Control там, где это действительно необходимо. Третье — Sea Denial, то есть способность не позволить противнику свободно действовать на море.

Эта рамка хорошо соответствует Стратегии морской безопасности Украины, утверждённой в июле 2024 года. Документ прямо говорит об асимметричных действиях, едином информационном пространстве, защите морских путей и восстановлении контроля над морскими пространствами. Для меня это важно ещё и потому, что стратегия задаёт межведомственную логику, а флот в современной войне работает только вместе с другими компонентами Сил обороны.

География также диктует свои условия. Северо-западная часть Чёрного моря, Днепр, Дунай и прибрежная зона оставляют мало пространства для больших кораблей, которым нужны сложная система базирования и предсказуемая инфраструктура. Близость российских средств поражения и массовое распространение беспилотников делают такую модель дорогой и уязвимой.

Что стоит наращивать вместо погони за тоннажем

Я бы строил развитие вокруг возможностей, которые можно рассредоточить, быстро восстановить и масштабировать:

многофункциональные катера до 40 метров, в частности платформы уровня CB90, Mark VI и их аналоги

морские, воздушные и подводные беспилотные системы для ударных, разведывательных, противоминных и поисково-спасательных задач

береговые ракетные комплексы, ПВО портов и маршрутов судоходства

мобильную систему базирования с максимальной маскировкой и возможностью манёвра

усиление морской пехоты для амфибийных и специальных рейдов в прибрежной зоне и на реках

подготовку по западным доктринам с опорой на AJP-3.1 как базовую рамку планирования морских операций

Отдельный вопрос — морская авиация. На мой взгляд, её стоит глубже интегрировать с системой Воздушных сил, сохранив специфические морские задачи. Также необходимо обновление программ подготовки Академии ВМС, чтобы новая техника не оказалась внутри старой организационной модели.

Почему большие корабли требуют отдельного пересмотра

Самая сложная дискуссия начинается там, где речь идёт о кораблях свыше 40 метров. Они требуют больших бюджетов, специальной инфраструктуры и длительного жизненного цикла. В то же время современное поле боя делает даже дорогие платформы заметными целями для ракет и безэкипажных систем.

Украина уже имеет два корвета класса Ada, «Гетман Иван Мазепа» и «Гетман Иван Выговский». В июле 2026 года Президент также говорил о намерении построить ещё два. Именно поэтому это решение требует холодного расчёта: где они будут базироваться, какие задачи выполнять, сколько будет стоить полный жизненный цикл и дадут ли они тот эффект, который невозможно получить более дешёвыми рассредоточенными средствами.

Два корабля с высокой степенью готовности следует оценивать отдельно от будущих заказов. Я считаю, что дополнительные корветы имеют смысл только после ответа на вопросы об их реальной боевой живучести и месте в системе сил. Сам факт престижности большой платформы не должен подменять расчёт.

Похожая логика касается противоминных кораблей. По состоянию на 2026 год Украина получает уже пять таких судов, включая «Черкассы», «Чернигов», «Мариуполь», «Мелитополь» и «Геническ». После окончания войны они будут играть важную роль в разминировании, но параллельно нужно наращивать малые и беспилотные противоминные средства, которые можно базировать непосредственно в Украине.

Какой должна быть модель ВМС Украины

Будущий украинский флот стоит проектировать под нашу географию, угрозы, финансовые возможности и опыт этой войны. Его сила может заключаться в мобильности, рассредоточении, сетевом взаимодействии, насыщении ракетными и беспилотными системами и тесной связи с другими составляющими обороны.

Такая архитектура даёт шанс совместить Sea Control там, где он необходим, Sea Denial там, где противник имеет преимущество, и главное — живучесть. После опыта Чёрного моря Украине стоит строить собственную модель ВМС, исходя из того, что действительно работает в войне и выдерживает проверку ресурсами и временем.