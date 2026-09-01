Экспортная стратегия Украины — объясняет советник Crowe Mikhailenko Антон Докторов

4 июня 2026 года Кабмин утвердил Экспортную стратегию Украины до 2030 года. Через семь недель реальность поставила ее перед испытанием, которого операционный план не предусматривал: фактической остановкой морского экспорта.

Что пообещала экспортная стратегия Украины?

Документ амбициозный. До 2030 года — наращивание экспорта товаров и услуг с 48 до 85 млрд долл., сокращение доли сырья и продукции низкой степени переработки с 87,3% до 59%, рост доли услуг с 18% до 25%. Два промежуточных ориентира — 80 млрд долл. экспорта в 2028 году, первый отчет Минэкономики правительству до 1 февраля 2027-го.

Стартовая точка делает эти ориентиры вызовом. За первые семь месяцев 2026 года экспорт товаров составил 24,1 млрд долл. при импорте 58,1 млрд долл. Доля средне- и высокотехнологичных товаров — 13,7% за 9 месяцев 2025-го против 14,6% в 2021 году. Тренд не сломан. Стратегия стартует не с фазы роста, а с фазы стагнации.

Что произошло с портами в июле 2026 года

С середины июля Россия перешла от ударов по портовой инфраструктуре к целенаправленной охоте на гражданские суда. За июль — 35 атак на суда в портах, 22 удара по судам в море, 67 ударов по портовой инфраструктуре. Для сравнения: за весь 2025 год судов касались 14 ударов.

Реакция рынка опередила реакцию государства. Maersk отказался от украинских портов, за ним — CMA CGM. Страховщики приостановили покрытие. 22 июля в порты Большой Одессы не зашло ни одно судно — впервые за два с половиной года работы морского коридора, которым воспользовались более 8 000 судов.

Цена вопроса: в июне три одесских порта отгрузили 2,1 млрд долл. из 3,5 млрд долл. месячного экспорта — каждые сутки простоя стоят около 70 млн долл. За первые полмесяца августа вывезено 794 тыс. тонн агропродукции — 30% от привычного потенциала.

Что стратегия выдержала?

Блокада подтвердила три тезиса документа жестче, чем любая аналитическая записка.

Переработка — это одновременно о марже и о логистической устойчивости. Дополнительные 50 долл. на тонну — это четверть стоимости тонны пшеницы и половина стоимости тонны железорудных окатышей, но несколько процентов стоимости тонны замороженной ягоды или масла в бутылке. Чем выше добавленная стоимость на тонну, тем менее чувствителен экспорт к удорожанию логистики. Одним из первых поручений премьера после совещания с аграриями стала подготовка плана развития переработки — цель 3.1 из бумажной превратилась в антикризисную.

Цель 25% услуг в экспорте — прежде всего элемент безопасности. Погоня за красивой цифрой здесь ни при чем. Экспорт IT, инжиниринга и креативных индустрий не зависит ни от глубоководных портов, ни от пропускной способности переходов. Это единственный полностью устойчивый к блокаде сегмент.

Цель 3.4 — открытие экспорта ОПК — также не зависит от морской логистики. Оборонная продукция вывозится авиа- и автотранспортом, имеет высокую стоимость на единицу веса, спрос превышает предложение.

Что стратегия провалила?

Четыре предположения, на которых стоит документ, блокада сделала ошибочными.

Первое — предположение об инерционном росте базы. Траектория "48 → 80 → 85 млрд долл." строится на том, что текущий уровень является нижней границей. Второе полугодие 2026-го эту границу пробивает: из базы вымывается от 2,5 до 8 млрд долл. Индикатор 2028 года становится арифметически недостижимым уже на старте первого этапа.

Второе — структурная ловушка индикатора. Цель — снизить долю сырья с 87,3% до 59%. Блокада бьет прежде всего по массовым низкомаржинальным потокам: руде, зерну, маслу. Доля сырья в экспорте может "улучшиться" не потому, что появилась переработка, а потому, что исчезло сырье. Показатель будет двигаться в правильном направлении по абсолютно неправильной причине.

Третье — логистика как барьер второго порядка. Стратегия честно называет "дорогую и усложненную логистику" среди проблем. Но в операционном плане нет ни одного профинансированного мероприятия по логистической устойчивости: ни целевых показателей пропускной способности западных переходов, ни программы сухих портов, ни механизма военного страхования судоходства. Июль показал: логистика — точка отказа всей системы, и никаким фоновым риском здесь не пахнет.

Что нужно добавить в экспортную стратегию после стресс-теста

Логистическая устойчивость должна стать отдельной операционной целью с измеримыми индикаторами — пропускная способность переходов в млн тонн, мощность сухих портов, перевалка дунайского кластера. Это решения с циклом 18–36 месяцев, закладывать их нужно в бюджет-2027.

Механизм военного страхования судоходства при участии партнеров и ЭКА — судовладельцы отказываются от заходов не из-за тарифа, а из-за отсутствия покрытия.

Синхронизация решений смежных ведомств: повышение тарифов "Укрзалізниці" на 30% и рост учетной ставки НБУ до 15,5% пришлись ровно на пик логистического кризиса — никакого механизма сверки между ведомствами нет.

Правительство отреагировало быстро: смягчило условия кредитования, распределило портфельные гарантии, запустило железнодорожный сервис через Констанцу. Но ни один из этих шагов не является мерой экспортной стратегии. Документ, который должен быть картой, пока не успевает за местностью.