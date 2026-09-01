Жилье для ВПЛ в бюджете 2027 — объясняет нардеп Максим Ткаченко

До 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Так требует Бюджетный кодекс. И где-то среди сотен бюджетных программ и тысяч страниц финансовых расчетов должен появиться ответ на очень простой вопрос: сколько государство готово потратить в следующем году на жилье для внутренне перемещенных лиц?

Не сколько людей оно планирует "поддержать", не сколько условий собирается "создать" и не сколько международных партнеров надеется привлечь, а сколько реальных денег само закладывает на жилищные программы для людей, которые потеряли дом или годами не могут в него вернуться.

Для переселенца это разница между правом на жилье — и реальной возможностью его получить.

Реальные пределы жилищной политики

В июне правительство уже одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы. В ней есть правильные слова о создании условий для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала. Но возвращение начинается не с формулировки Бюджетной декларации. Человек возвращается в конкретную громаду, квартиру или дом.

Или возвращаться ему некуда.

В Украине зарегистрировано более 4,6 миллиона ВПЛ. За этой цифрой — очень разные жизненные и жилищные истории. Кто-то арендует квартиру и отдает за нее значительную часть семейного дохода. Кто-то четвертый год живет в общежитии или месте временного проживания. Кто-то потерял дом в результате боевых действий.

Кто-то формально остается владельцем квартиры на оккупированной территории, хотя ни жить в ней, ни распоряжаться ею фактически не может.

За последние годы государство создало целую архитектуру жилищной поддержки: єВідновлення, жилищные ваучеры, льготное кредитование, субсидию на аренду, муниципальное жилье, программы для ветеранов-ВПЛ, приобретение домов в сельской местности. Часть этих механизмов уже работает, часть только набирает обороты, а некоторые в значительной степени зависят от международного финансирования.

Проблема в том, что количество программ само по себе еще ничего не говорит о количестве людей, которые получат жилье.

Мы уже видим это на жилищных ваучерах для ВПЛ с временно оккупированных территорий. На участие в программе подано более 41 тысячи заявлений, десятки тысяч решений уже согласованы. Но между положительным решением и приобретением квартиры остается главное условие — финансирование.

Именно поэтому бюджет — не бухгалтерское приложение к жилищной политике. Он определяет ее реальные пределы.

Право, которому не хватает гривны

За последние годы возникла довольно странная конструкция государственной поддержки. Человек может соответствовать всем критериям программы, собрать документы, пройти проверку и получить положительное решение. Государство со своей стороны может отчитаться о запуске нового механизма и посчитать тех, кому уже подтверждено право на помощь.

А потом начинается ожидание денег.

Между правом на помощь и самой помощью возникает еще одна очередь — бюджетная. Человек тем временем продолжает платить за аренду, жить в МТП или ждать возможности приобрести жилье по уже согласованному государством сертификату или ваучеру.

Поэтому главный вопрос к Госбюджету-2027 заключается не в том, сколько жилищных механизмов останется в постановлениях Кабмина, а сколько семей смогут реально ими воспользоваться в следующем году.

Право, под которым нет бюджетного ресурса, очень быстро превращается в место в длинной очереди.

Количество заявлений показывает спрос, количество положительных решений — работу административного механизма. Результат жилищной программы наступает тогда, когда семья действительно получает возможность приобрести, построить или арендовать жилье на приемлемых условиях. Именно такие результаты и должен обеспечивать бюджет.

Между двумя министерствами

В этом году есть еще одна причина особенно внимательно следить за подготовкой главного финансового документа страны. Жилищная система именно сейчас переживает институциональную перестройку.

В июле правительство передало Госмолодежьжилье из сферы управления Министерства развития громад и территорий в Министерство экономики. Это не просто смена таблички на дверях: через учреждение реализуется ряд жилищных программ, в частности тех, которыми пользуются ВПЛ.

Передачу соответствующих бюджетных назначений в Минэкономики правительство отсрочило до 1 сентября. Причина понятна: нужно провести организационные процедуры, переоформить документы, обеспечить непрерывность программ и согласовать работу с международными партнерами. Но уже 15 сентября Кабмин должен подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год.

Итак, между завершением бюджетной части реорганизации и главным бюджетным дедлайном остается всего две недели.

Одно министерство передает полномочия, другое выстраивает новую систему управления ими, а Минфин параллельно сводит бюджет. В такой ситуации жилищный вопрос ВПЛ легко оставить на уровне формулировки о финансировании "в пределах имеющегося ресурса". Не из-за специального намерения забыть о переселенцах, а из-за банального разрыва ответственности между институциями.

Полномочия могут переходить между министерствами. Очередь на жилье от этого переходить в 2028 год не должна.

Сколько семей стоит за миллиардом

До 15 сентября от правительства нужна не еще одна декларация о важности поддержки переселенцев. Бюджетная декларация уже есть, жилищные программы тоже существуют. Теперь должно быть понятно, какой объем государственного ресурса направляется на жилищные решения для ВПЛ, через какие программы пойдут эти средства и сколько семей благодаря им смогут решить жилищный вопрос.

Речь идет именно об отдельном и видимом финансировании, а не еще одной общей статье "поддержки ВПЛ". За широкими формулировками слишком легко теряется ответ на самый простой вопрос: сколько денег на самом деле дойдет до конкретной жилищной программы.

Нужна простая логика: сумма — инструмент — количество семей — результат.

Если государство предусматривает миллиард гривен, общество должно понимать, сколько квартир, домов, кредитов, компенсаций или ваучеров за ним стоит. Если программа рассчитана на десять тысяч семей, нужно видеть, обеспечены ли деньгами эти десять тысяч решений, а не только возможность принять столько же заявлений.

Не менее важна преемственность финансирования: передача Госмолодежьжилья другому ведомству может менять управленческую модель, но не должна обнулять созданные жилищные механизмы или откладывать их финансирование. Нужна и публичность до момента, когда главные бюджетные цифры окончательно зафиксируют.

До 15 сентября правительство должно четко показать, какие жилищные программы для ВПЛ будет финансировать в 2027 году, сколько средств предусмотрит на каждую и для скольких семей эти программы завершатся не заявлением, а жильем.

Бюджет с домашним адресом

Государственный бюджет всегда выглядит абстрактно: миллиарды гривен, коды программ, главные распорядители, общий и специальный фонды — все это понятно специалистам. Но эти таблицы далеки от повседневной жизни человека, который годами арендует квартиру после потери собственного дома.

На другом конце этих бюджетных строк стоят вполне конкретные жизненные решения. Для одной семьи это квартира, приобретенная по жилищному ваучеру. Для другой — льготный кредит, благодаря которому арендованное жилье наконец сменится собственным. Для ветерана-переселенца — компенсация на приобретение дома, для пожилого человека — возможность выехать из общежития, которое четвертый год называется временным местом проживания.

А для кого-то отсутствие финансирования будет означать еще один год той же комнаты, аренды и неопределенности.

15 сентября правительство поставит под проектом бюджета свои подписи. Для государственной машины это обычная дата бюджетного календаря. Для миллионов переселенцев важнее другое: будут ли за этими подписями реальные деньги на решение вопроса, который государство годами откладывает вместе с жилищными очередями.

В бюджетных таблицах нет домашних адресов. Но именно бюджет в значительной степени определит, у скольких переселенцев в 2027 году появится адрес, который они смогут назвать собственным.