Бедность в Украине после войны — анализ экономического эксперта Юрия Гаврилечко

За годы полномасштабной войны Украина стремительно приблизилась к той черте, когда уровень благосостояния граждан становится не просто вопросом национальной безопасности, а ее определяющим фактором. Бедность, перерастающая в нищету, — это уже не художественная метафора, а экономически измеряемая реальность. Поэтому начнем с цифр.

Индекс Джини 0,50 — что это означает для обычного человека?

Индекс Джини в Украине — это показатель неравенства доходов, где 0 означает абсолютное равенство, а 1 — абсолютное неравенство — вырос с 0,25 в 2022 году до 0,50 в 2025-м, а доля населения за чертой реального прожиточного минимума достигла почти 38%. Изменения Индекса Джини фиксируют резкое усиление неравенства в доходах из-за большой разницы в зарплатах, потери работы и реального снижения уровня социальной поддержки среди разных групп населения.

Эти две цифры, обнародованные позапрошлой неделей, указывают на то, что страна стремительно движется к такому способу организации общества, при котором высокая концентрация доходов остается в руках мизерной части населения, а масштабная бедность засасывает большинство. За этим общенациональным трендом скрывается группа, для которой эта статистика уже стала прожитым ежедневным опытом: 3,9 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Что показывает отчет МОМ о 3,9 миллиона перемещенных?

Состояние этой группы описала Международная организация ООН по миграции — МОМ — в своем отчете в конце июля. Картина красноречивая: 87% перемещенных семей уже прибегли как минимум к одному вынужденному шагу, чтобы справиться с ситуацией:

75% потратили сбережения.

59% сократили потребление коммунальных услуг.

53% уменьшили расходы на медицинские нужды.

Каждое пятое домохозяйство ВПЛ переехало в жилье худшего качества, а 17% просрочили арендные платежи. Почти семь из десяти ВПЛ живут далеко от дома уже более двух лет — и именно длительность перемещения, а вовсе не сам факт переезда, сильнее всего истощает финансовый запас прочности семьи.

Заместитель главы Представительства МОМ в Украине Деян Кесерович предупредил показательно: стабильная доля перемещенных в населении — около 12% с 2023 года — не означает стабильных условий жизни. Цифра застыла. Бедность под ней — нет. Пришла нищета. Она уже здесь.

Сколько на самом деле ВПЛ в Украине — и почему цифры расходятся

По официальному учету в Украине 4,6 миллиона зарегистрированных ВПЛ — больше, чем оценка МОМ на основе репрезентативного опроса — 3,9 млн. Расхождение стоит объяснять честно: учетные данные фиксируют формальный статус, тогда как опрос измеряет реальную ситуацию людей, часть из которых могла интегрироваться, выехать за границу или просто не обновлять данные. Обе цифры одинаково важны: одна показывает масштаб обязательств государства на бумаге, вторая — масштаб живой потребности. Не все полагаются на государство и не все готовы поделиться своими проблемами с интервьюерами. Однако масштаб проблемы определить можно — от 4 до 5 млн человек являются вынужденно перемещенными в Украине.

Кто наиболее уязвим внутри группы ВПЛ

Структура уязвимости внутри этой группы красноречива: более 825 тысяч детей, 230 тысяч людей с инвалидностью и почти 1,4 миллиона пенсионеров — то есть каждый третий ВПЛ является человеком пенсионного возраста. Стоит сразу снять ошибочное впечатление: сокращение количества пенсионеров в Украине с 13,5 миллиона в 2014 году до менее чем 10 миллионов сегодня — не признак улучшения, а последствие войны, оккупации, вынужденной миграции и демографического кризиса. Тех, кто работает и финансирует социальную систему, становится меньше. Нагрузка на каждого из них — больше.

Жилищная лотерея вместо жилищной политики

Жилищная политика для ВПЛ превращается в настоящую административную лотерею: поддержка зависит не от реальной потребности человека, а от времени перемещения, территории происхождения, способности конкретной громады и наличия средств именно в той программе, под которую человек формально подпадает.

Показательная цифра: в 2026 году разными жилищными программами планируют охватить чуть больше 41 тысячи ВПЛ, на что предусмотрено 5,4 млрд грн — на фоне 4,6 миллиона зарегистрированных переселенцев масштаб охвата остается капельным. Люди, которые переместились после 2014 года, и те, кто выехал после 2022-го, нередко оказываются в разных правовых и социальных условиях — это последствие политики, в которой есть отдельные выплаты и программы, но нет единой модели работы с человеком.

Офис Омбудсмена — единственная инстанция, где эта распыленность становится видимой в цифрах: только с начала 2026 года поступило 3352 обращения от ВПЛ, по результатам которых восстановлено 21 181 право. Более двух тысяч мониторинговых визитов за 2025 год и почти семь тысяч рекомендаций органам власти — это свидетельство того, насколько часто система подводит человека. Фактически Офис Омбудсмена выполняет роль аварийного клапана там, где должна была бы работать системная политика: каждое такое обращение — не признак активности гражданского общества, а симптом того, что человек уже исчерпал все остальные пути.

Станет ли бедность ВПЛ хронической после завершения войны?

Главный вывод касается не отдельной программы или выплаты, а самой логики экономической политики. Европейский опыт кризисов 2008 года и пандемии доказывает: самыми устойчивыми оказались не государства с минимальным вмешательством, а те, что последовательно инвестировали в человеческий капитал, социальную защиту, переквалификацию и доступное жилье — именно они быстрее всего восстановили экономическую активность. Социальное государство в этой логике не бремя для развития, а его предпосылка: инвестиция в человека одновременно поддерживает экономику через сохранение спроса сегодня и формирует продуктивную рабочую силу завтра.

Для Украины, которая уже сталкивается с дефицитом кадров и масштабной депопуляцией, эта логика — не идеологический выбор, а вопрос выживания. Государство, которое не инвестирует в человеческий капитал сейчас, когда он наиболее уязвим, рискует остаться после войны не только с восстановленной инфраструктурой, но и с обществом хронически закрепленного неравенства — тем самым Индексом Джини 0,50, только уже без объяснения, что это последствие боевых действий. Последствие предсказуемо: новая волна эмиграции молодежи, которой негде жить, нет работы с достойной оплатой труда, нет перспектив для самореализации. Решать эти проблемы нужно сейчас. После завершения войны может быть уже поздно.