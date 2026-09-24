Брендинг miltech — как стать узнаваемым. Марк Симкин владелец Any Key Studio

Я несколько раз спрашивал людей из оборонного сообщества, знают ли они определённую компанию. Название ничего им не говорило. Затем я показывал продукт в работе, и вдруг выяснялось: его прекрасно знают, иногда он уже используется в их бригаде.

Для меня это один из самых точных симптомов проблемы с айдентикой в miltech. Технология получила внимание, публикации сработали, однако связь с производителем в памяти не закрепилась.

Почему PR может работать, а компанию всё равно не помнят

К нам приходят команды, о которых уже писали крупные украинские и международные медиа. Продукт существует, демонстрации проходят, PR-специалисты работают. При этом запрос звучит одинаково: хотим, чтобы нас узнавали.

Несколько моих разговоров, конечно, не описывают весь рынок. Но они хорошо иллюстрируют ситуацию, с которой бизнесы обращаются к нам. Человек помнит дрон, систему, сенсор или платформу, но не может назвать команду, которая стоит за разработкой.

Для оборонной сферы это особенно ощутимо. Информационных поводов может быть всего несколько в год. Часть деталей вообще нельзя показывать из-за ограничений безопасности. Поэтому каждый сильный выход в медиа должен накапливать узнаваемость, иначе в следующий раз знакомство с компанией начинается практически с нуля.

Именно здесь брендинг становится инфраструктурой для PR. Название, визуальная система, тон коммуникации и понятное позиционирование помогают соединить отдельные упоминания в одну историю.

Как понять, что айдентика в miltech рассыпается

Я использую очень простую проверку. Нужно положить рядом сайт, презентацию, страницу в соцсети, видео и материал, подготовленный для журналистов. Затем убрать название компании и посмотреть, ощущается ли за ними один производитель.

Чаще всего проблема заметна по нескольким признакам:

презентация и сайт выглядят так, будто их создавали для разных бизнесов

каждый новый пост требует отдельного дизайнерского решения

видео, 3D-графика и статичные материалы не имеют общей логики

после перехода из публикации на сайт человеку приходится заново понимать, кто перед ним

Обычно никто специально не создавал этот хаос. Просто каждую задачу решали отдельно. Дизайнер делал презентацию, PR-специалист готовил публикацию, видеограф монтировал ролик. Всем не хватало общей основы.

Наличие сильного дизайнера само по себе это не исправляет. Создать хороший макет и построить правила, по которым десятки разных материалов будут оставаться узнаваемыми, — разные задачи.

Так же я не ожидал бы от PR-специалиста, что он автоматически разработает бренд. В Any Key Studio мы создаём много коммуникационных материалов, но из-за этого не начинаем называть себя PR-командой.

С чего начинается брендинг оборонной компании

Первым шагом я бы определил аудиторию и ответ на простой вопрос: что именно человек должен вспомнить о компании после контакта с ней?

Для более зрелого бизнеса стоит добавить конкурентный анализ. Важно понять, с кем вас сравнивает потенциальный клиент, какие альтернативы он видит и какое место среди них занимает ваш продукт. После этого легче формировать позиционирование и сообщения.

Только тогда появляется смысл переводить решение в визуальную систему. Команде нужны правила, по которым можно оформить презентацию, стенд, соцсети, видео или 3D-графику без нового изобретения велосипеда каждый раз.

Оборонная сфера добавляет свои ограничения. Чрезмерная военная эстетика иногда сужает восприятие бизнеса, особенно если компания также работает с технологиями двойного назначения. Слишком декоративный стиль способен создать другую проблему. Выбор должен исходить из характера компании, её продукта и людей, с которыми она хочет говорить.

Когда брендинг и PR стоит запускать вместе

Последовательность, при которой сначала полностью завершается айдентика, а затем начинается публичная коммуникация, красиво выглядит на схеме. В реальном бизнесе так бывает далеко не всегда.

Сильная демонстрация технологии может привлечь внимание раньше. Основатель способен начать рассказывать о развитии продукта ещё до появления брендбука. Останавливать такие возможности ради завершения дизайнерской работы я не вижу смысла.

Поэтому PR-специалистов стоит привлекать уже во время разработки бренда. Они знают, какие форматы действительно понадобятся, что будут просить редакции, какие материалы придётся регулярно готовить и где система может сломаться в повседневной работе.

При ограниченном бюджете я также не стал бы начинать с огромного комплекта носителей. Сначала логично согласовать то, что компания уже использует, а следующие элементы создавать тогда, когда возникает практическая потребность.

Когда айдентика в miltech начинает приносить узнаваемость

После брендинговых проектов я видел у клиентов и рост сообществ, и крупные инвестиционные раунды. Было бы неправильно приписывать такие результаты дизайну. На них влияют продукт, команда, рынок, продажи, коммуникация и десятки других факторов.

Гораздо показательнее для меня другая обратная связь. PR-коллеги говорят, что с готовой системой им легче работать. На выставках бывает, что после совместного проекта они встречают нас у стенда объятиями. Для меня это хороший индикатор: инструмент работает там, где им пользуются каждый день.

Внимание к технологии само по себе ещё не гарантирует, что производителя запомнят. Именно поэтому перед следующей большой публикацией я бы снова вернулся к той простой проверке.

Положите рядом сайт, презентацию, видео и материал для медиа. Если без логотипа трудно понять, что всё это создала одна компания, именно эту связь стоит выстроить до следующего момента большого внимания.