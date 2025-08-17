Гранти й компенсації — як держава допомагає молоді будувати кар'єру у 2025

Дівчинка допомагає ремонтувати авто. Фото: Pexels

Щоб молодь швидше визначалася з майбутньою професією, Державна служба зайнятості (ДСЗ) активно допомагає створювати індивідуальні "кар’єрні маршрути".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директорка ДСЗ Юлія Жовтяк.

Яку підтримку отримують молоді спеціалісти

За її словами, молодь — це не просто кадри, а головні рушії змін. ДСЗ допомагає молодим людям планувати кар’єру, розкривати потенціал та знаходити нові можливості. Йдеться про:

Проходження тестів для профорієнтації. Допомога у складанні резюме та підготовці до співбесід. Участь у програмах зайнятості та компенсаційних схемах.

"Ми допомагаємо будувати кар'єрні маршрути, створювати можливості й відкривати та розвивати свій потенціал", — пояснила Жовтяк.

Щоб стимулювати роботодавців брати молодь на роботу, держава компенсує половину мінімальної зарплати протягом пів року. Підтримка діє як для тих, хто вже має досвід, так і для першого працевлаштування. Зареєстровані безробітні також можуть пройти безплатне перенавчання.

Для кого діють спеціальні державні програми

Для внутрішньо переміщених, людей з інвалідністю та ветеранів діє програма ваучерів, яка покриває витрати на навчання або підвищення кваліфікації до 30 280 грн. Людина сама обирає професію та навчальний заклад, а доступних спеціальностей — 155.

Молоді українці віком 18–25 років можуть отримати державний мікрогрант до 150 тис. грн для відкриття власного бізнесу без обов’язку створювати робочі місця. На загальних умовах доступний грант "Власна справа" до 250 тис. грн з умовою створення двох робочих місць, а для ветеранів — до 1 млн грн.

