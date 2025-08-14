Що свідчить про психологічну зрілість людини — перевірте, чи є у вас ці ознаки

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Всі часто говорять про психологічну зрілість, однак мало хто розуміє, що ж це насправді. Є кілька ознак, які вкажуть на те, що людина вже по-справжньому доросла.

Про це розповіла психологиня Анна Богомолець в коментарі РБК-Україна.

Ознаки, що вказують на психологічну зрілість людини

За словами психологині, бути дорослим — це прийняти себе повністю. Такі люди не тікають від себе, а з гідністю визнають як власні переваги, так і недоліки. Дорослі особистості усвідомлюють, що лише вони самі можуть творити свою долю й не перекладають відповідальність за своє життя на когось.

"Психологічно доросла людина — це не про бездоганність. Це про партнерство із собою, де ти й господар, і слуга одночасно", — зазначає Анна Богомолець.

Дівчина тримає телефон в руках. Фото: Freepik

Як підкреслює експертка, сьогодні психологічна зрілість виражається в балансі між автентичністю та адаптивністю. Повністю сформована особистість завжди свідомо вибирає те, що відповідає її сутності. Є й ще кілька основних ознак, які вказують на те, що людина справді емоційно доросла:

емпатія, яка спрямована, в першу чергу, на себе — лише так можна справді чути інших;

вміння утримувати суперечності — кілька абсолютно різних поглядів чи думок одночасно;

свідомий догляд за собою — як за тілом, а як за почуттями й бажаннями.

Насамкінець психологиня наголошує, що бути дорослим — це не означає все встигати. Зрілість — це про те, щоб бути в контакті із собою та сприймати власне "я" у всій мінливості світу.

