Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Психологічно зріла людина — яка вона насправді

Психологічно зріла людина — яка вона насправді

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 06:33
Що свідчить про психологічну зрілість людини — перевірте, чи є у вас ці ознаки
Дівчина посміхається. Фото: Freepik
Ключові моменти Ознаки, що вказують на психологічну зрілість людини

Всі часто говорять про психологічну зрілість, однак мало хто розуміє, що ж це насправді. Є кілька ознак, які вкажуть на те, що людина вже по-справжньому доросла.

Про це розповіла психологиня Анна Богомолець в коментарі РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Ознаки, що вказують на психологічну зрілість людини

За словами психологині, бути дорослим — це прийняти себе повністю. Такі люди не тікають від себе, а з гідністю визнають як власні переваги, так і недоліки. Дорослі особистості усвідомлюють, що лише вони самі можуть творити свою долю й не перекладають відповідальність за своє життя на когось.

"Психологічно доросла людина — це не про бездоганність. Це про партнерство із собою, де ти й господар, і слуга одночасно", — зазначає Анна Богомолець.

Ознаки, що вказують на психологічну зрілість людини
Дівчина тримає телефон в руках. Фото: Freepik

Як підкреслює експертка, сьогодні психологічна зрілість виражається в балансі між автентичністю та адаптивністю. Повністю сформована особистість завжди свідомо вибирає те, що відповідає її сутності. Є й ще кілька основних ознак, які вказують на те, що людина справді емоційно доросла:

  • емпатія, яка спрямована, в першу чергу, на себе — лише так можна справді чути інших;
  • вміння утримувати суперечності — кілька абсолютно різних поглядів чи думок одночасно;
  • свідомий догляд за собою — як за тілом, а як за почуттями й бажаннями.

Насамкінець психологиня наголошує, що бути дорослим — це не означає все встигати. Зрілість — це про те, щоб бути в контакті із собою та сприймати власне "я" у всій мінливості світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які суперздібності мають інтроверти.

Також ми розповідали про поради Конфуція, що допоможуть позбутися злості.

психологія емоції цікаві факти психологічний стан поради психолога
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації