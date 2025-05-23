Ознака, яка вказує на бідність або особистісне зростання — вас це здивує

Дівчина тримає пакети з покупками в руці. Фото: Freepik

Хтось готовий витрачати на дорогі речі ледь не всі кошти. Деякі ж люди взагалі не мають нічого цінного та відмовляються купувати щось коштовне. Але чи означає це, що вони просто не мають ресурсів, аби дозволити собі розкіш?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Деякі люди живуть в розкоші та купують дорогі речі, навіть якщо не завжди мають гроші на це. Інші ж не витрачають кошти на розкіш, а живуть скромно. Однак це зовсім не означає, що вони бідні.

Насправді відсутність дорогих речей свідчить про відображення душі людини. Тяга до всього елітного та дорогого — це крик комплексів, які дістались багатьом з нас через бідне радянське життя. Те, чого ми не мали колись, хочеться зараз найбільше. Однак як тільки з'являється можливість дозволити собі все — інтерес до речей зникає.

Дівчина з покупками. Фото: Freepik

Найчастіше саме люди, які жили у скруті або ж не отримали достатньо любові, прагнуть скупити все навколо, аби заповнити прогалини. Однак такий метод не дієвий та точно не допоможе. Якщо ви помічали за собою таку поведінку, варто звернутись до психолога. Він допоможе розібратись у цій проблемі.

Якщо ж ви відчуваєте від близьких справжню любов та підтримку, то навіть мінімалізму достатньо для відчуття щастя. В такому випадку ви не прагнете отримати все найдорожче, а насолоджуєтесь тим, що дійсно вам цікаве й потрібне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички роблять людей бідними. Через це неможливо розбагатіти.

Також ми розповідали про те, які фрази ніколи не говорять успішні люди. Вони тільки для невдах.