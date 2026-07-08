Кукурудзяний метелик атакує городи українців: як захиститися від шкідника

Огляд посівів кукурудзи на наявність шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Христина Кучугурна Редактор

У липні в різних областях України городники вже стикаються з новою загрозою — стебловим кукурудзяним метеликом. Цей небезпечний шкідник ховається всередині стебла, і може знищити половину врожаю. Але є прості методи захистити город.

Новини.LIVE розповідає, що це за шкідник, які культури у небезпеці, як його виявити та захистити майбутній врожай.

Де в Україні вже фіксують активність кукурудзяного метелика

За інформацією Kurkul.com, наразі шкідник активний у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях. Триває літ метелика, відкладання яєць і вже спостерігається незначне відродження гусениць. Якщо не вжити заходів захисту зараз, дуже швидко чисельність шкідника може різко зрости.

Що таке стебловий кукурудзяний метелик і чому він такий небезпечний

Стебловий, або кукурудзяний, метелик є одним із найнебезпечніших шкідників кукурудзи. Найбільшої шкоди завдає не сам метелик, а його гусениці. Виявити шкідників на ранньому етапі непросто, адже більшу частину життя гусениці перебувають усередині рослини.

Після появи з яєць вони швидко прогризають листя, проникають усередину стебел, качанів і волотей. Там вони живляться тканинами рослини, утворюючи довгі ходи. Через це стебла слабшають, можуть ламатися навіть від вітру, а качани розвиваються гірше або взагалі не формуються.

Які культури можуть постраждати від кукурудзяного метелика

Хоча назва шкідника пов'язана з кукурудзою, насправді він живиться більш ніж 200 видами рослин. Найчастіше пошкоджуються:

кукурудза;

соняшник;

просо;

сорго;

рис;

пшениця;

ячмінь;

овес;

перець;

помідори;

картопля;

селера;

спаржа;

мангольд;

ревінь;

квасоля;

соя;

люпин.

Як зрозуміти, що на городі вже оселився шкідник

На початковому етапі на нижньому боці листків можна побачити невеликі світлі кладки яєць. Після появи гусениць з'являються характерні ознаки:

дрібні отвори на листках;

пошкодження волотей;

отвори в стеблах;

бурова маса або залишки життєдіяльності біля входу в ходи;

ослаблення рослин;

переламування стебел;

недорозвинені качани.

Як захистити город від кукурудзяного метелика

Для звичайного городу найкраще працює поєднання профілактики та своєчасних обробок. Передусім регулярно оглядайте рослини хоча б раз на кілька днів, особливо у липні, коли триває масовий літ шкідника.

Якщо є можливість, використовуйте трихограму — корисну мікроскопічну комаху, яка знищує яйця кукурудзяного метелика ще до появи гусениць. Її можна придбати у спеціалізованих господарствах.

Для невеликих городів добре підходять біологічні препарати на основі бактерії Bacillus thuringiensis. Вони діють саме проти молодих гусениць і безпечніші для людей, домашніх тварин та корисних комах за умови правильного застосування. Також не варто залишати на ділянці бур'яни з товстими стеблами, адже саме в них шкідник нерідко знаходить прихисток.

Що робити, якщо гусениці вже з'явилися

Якщо ви вже помітили молодих гусениць або характерні пошкодження, діяти потрібно якомога швидше. На початковій стадії допомагають біологічні інсектициди, які найкраще працюють саме проти молодих личинок.

Якщо ж зараження значне, а шкідник швидко поширюється, можна застосувати інсектициди. Сильно пошкоджені стебла бажано зрізати й винести з ділянки, щоб гусениці не встигли перейти на здорові рослини.

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