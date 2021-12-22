Чарівний світ Різдва: одесити зможуть почути найпопулярнішу українську колядку

Кажуть, що від того, наскільки правильно ми проспівуємо колядки, залежить, як рік складеться! У цьому, мабуть, і полягає магія Різдва? В одеситів є унікальна можливість насолодитися нашими українськими колядками.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Найкраща творча колаборація України

До Одеси 8 січня завітає Олег Скрипка та НАОНІ Оркестра. На вас чекає яскравий і святковий вечір, наповнений світлом, радістю і, звичайно, талантом кожного артиста. Не дарма саме цей проєкт люблять і називають однією з найкращих творчих колаборацій України.

Глядачі приходять на концерт і потрапляють у чарівний світ Різдва. А для Олега Скрипки це особливе свято:

"Саме з Різдва починається рік! Воно є історичним, сакральним, духовним; у різдвяні часи ми більше звертаємось до цінностей. Тому Різдво є теплим сімейним святом, адже все в нашому житті починається з сім'ї та кохання".

Почути "Щедрик" у виконанні Олега Скрипки можна буде 8 січня о 19:00 в Одеському театрі Музкомедії імені М. Водяного.

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