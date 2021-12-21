У мережі з'явилося фото вулиці Преображенської 1870-х років

Вулиця була закладена у 1817 році під сучасною назвою. Вона перетинала Соборну площу, де знаходиться найбільший православний храм Одеси — Спасо-Преображенський собор, який і дав назву вулиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Історія вулиці

Вулицю заснували у 1817 році та надали назву собору, який розташовувався неподалік. "Червоні" розпочали її перейменування одразу після захоплення влади – у 1920 вулицю назвали на честь Лева Троцького.

Преображенська вулиця. Вид на Успенський собор. Початок 1870-х років. Фото І. К. Мігурського. Праворуч видно лазні (Водолікові установи) І. І. Ісаковича.

Коли його вислали з СРСР, у 1928 її назвали на честь 10-річчя Червоної армії. Наступна зміна відбулася під час румунської окупації – її перейменували на честь короля Міхая. У 1944 році радянську назву повернули, вона протрималася до 1994 року. Після цього Україна закріпила історичне "ім'я" вулиці.

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