У мережі з'явилося рідкісне кольорове фото американського корабля в порту Одеси

У 1947 році в Одеському морпорті стояв американський корабель "перемоги" American Victory. Після Другої світової війни військовий транспортник доставляв харчі та різноманітні припаси всім країнам союзникам, які потребували їх у ті часи.

Про це повідомляє Histoire d'Odessa.

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Провізія та техніка для Одеси

З 29 червня 1946 року до листопада 1947 року American Victory був орендований компанією Американських експортних ліній. Корабель перевозив харчові продукти та обладнання, експортовані зі США до Європи, СРСР та Близького Сходу.

Післявоєнне відновлення західної та центральної частини європейського континенту. США почали доставляти допомогу й СРСР. Так на шляху корабля й опинилася Південна Пальміра. У січні 1947 року American Victory прибув до Одеси, доставивши харчі та технічне обладнання з медикаментами.

У січні 1947 року Чорне море вже вкрилося льодом. Американський корабель не дочекався радянського криголама "Тургенєва" і сам розчищав лід, щоб інші судна могли покинути акваторію вчасно. Більше він в Одесі не з’являвся.

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