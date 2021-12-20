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У мережі з'явилося рідкісне кольорове фото американського корабля в порту Одеси

Одеса
21 грудня 04:40
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Того ж року Чорне море вкрилося товстим шаром льоду, й "американцю" довелося пробиватися через нього самотужки
У мережі з'явилося рідкісне кольорове фото американського корабля в порту Одеси

У 1947 році в Одеському морпорті стояв американський корабель "перемоги" American Victory. Після Другої світової війни військовий транспортник доставляв харчі та різноманітні припаси всім країнам союзникам, які потребували їх у ті часи.

Про це повідомляє Histoire d'Odessa.

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Провізія та техніка для Одеси

З 29 червня 1946 року до листопада 1947 року American Victory був орендований компанією Американських експортних ліній. Корабель перевозив харчові продукти та обладнання, експортовані зі США до Європи, СРСР та Близького Сходу.

У мережі з'явилося рідкісне кольорове фото американського корабля в по

Післявоєнне відновлення західної та центральної частини європейського континенту. США почали доставляти допомогу й СРСР. Так на шляху корабля й опинилася Південна Пальміра. У січні 1947 року American Victory прибув до Одеси, доставивши харчі та технічне обладнання з медикаментами.

У січні 1947 року Чорне море вже вкрилося льодом. Американський корабель не дочекався радянського криголама "Тургенєва" і сам розчищав лід, щоб інші судна могли покинути акваторію вчасно. Більше він в Одесі не з’являвся.

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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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