На Одещині молодик викрав з машини магнітолу, його затримали

В Одеській області затримали 23-річного чоловіка, який викрав із чужого автомобіля магнітолу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Вже має судимість

Вночі молодик зламав замок на дверцятах запаркованої на вулиці автівки, яка не мала сигналізації, та забрав з салону магнітолу. Наступного дня до правоохоронців звернувся 46-річний власник транспорту.

Співробітники карного розшуку територіального відділу поліції за кілька годин встановили особу правопорушника. Ним виявився житель Раухівської ОТГ, який вже має судимість за майновий злочин.

"Викрадене майно повернули власнику. Фігуранту оголосили підозру за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За крадіжку йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі", – повідомила слідча Березівського відділу поліції Світлана Склярова.

Як захистити своє авто від крадіїв

Правоохоронці радять автовласникам дотримуватися простих заходів безпеки, щоб вберегти своє майно від крадіїв. Обладнайте автомобіль протиугінними засобами та сигналізацією, а також по можливості не залишайте його без нагляду на тривалий час. Краще паркуйтеся у гаражі або на стоянці з охороною і відеоспостереженням. Якщо ж ви стали жертвою зловмисника, відразу звертайтеся на спецлінію "102" або до найближчого територіального підрозділу поліції.

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