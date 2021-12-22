В Одеському порту знайшли майже 450 набоїв у багажнику машини, яка прибула з США. Відео

В Одеському морському порту, 21 грудня, прикордонники виявили 443 набої.
Про це повідомляє ДПСУ.
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В Одеському морському порту в ході прикордонно-митного контролю правоохоронці за допомогою натренованого собаки виявили 443 набої калібру 5,6 мм.
Знахідку виявили у багажнику позашляховика Nissan Rogue, який прибув в Україну з США з аукціону. Набої вилучено та передано представникам Нацполіції.
Вогнепальна зброя, крім зброї армійських зразків, заряджені патрони до неї, пневматична та холодна зброя громадянами України перевозяться через державний кордон на підставі дозволів МВС, ГУМВС, УМВС України, а іноземними громадянами – тільки за дозволом МВС України.
Ввезення на територію України громадянами України зброї, якою вони нагороджені главами іноземних держав, главами урядів іноземних держав, іншими офіційними особами, які мають на це право, здійснюється за дозволами МВС України.
Прикордонники Одеської області та Вінницької області 17 грудня отримали нові патрульні катери в рамках міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів".
В Одеській області в пункті контролю для міжнародного морського вантажного сполучення "Визирка" правоохоронці виявили контрабанду. Прикордонники знайшли нарізний карабін та магазин з набоями всередині автівки, яка прибула з США.