В Одеському порту знайшли майже 450 набоїв у багажнику машини, яка прибула з США. Відео

В Одеському морському порту, 21 грудня, прикордонники виявили 443 набої.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Деталі про знахідку

В Одеському морському порту в ході прикордонно-митного контролю правоохоронці за допомогою натренованого собаки виявили 443 набої калібру 5,6 мм.

Знахідку виявили у багажнику позашляховика Nissan Rogue, який прибув в Україну з США з аукціону. Набої вилучено та передано представникам Нацполіції.

Чи можна перевозити зброю з-за кордону

Вогнепальна зброя, крім зброї армійських зразків, заряджені патрони до неї, пневматична та холодна зброя громадянами України перевозяться через державний кордон на підставі дозволів МВС, ГУМВС, УМВС України, а іноземними громадянами – тільки за дозволом МВС України.

Ввезення на територію України громадянами України зброї, якою вони нагороджені главами іноземних держав, главами урядів іноземних держав, іншими офіційними особами, які мають на це право, здійснюється за дозволами МВС України.

Про діяльність прикордонників Одещини