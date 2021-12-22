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В Одесі спалахнув торговий ряд на 7 станції Фонтану: горить піротехнічний магазин

Одеса
22 грудня 18:31
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На місці працюють правоохоронці та пожежники
В Одесі спалахнув торговий ряд на 7 станції Фонтану: горить піротехнічний магазин

В Одесі, 22 грудня, ввечері виникла пожежа у торговому ряді на 7 станції Фонтану.

Відео з місця події опублікували на каналах у Telegram.

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Що відомо про пожежу

Наразі відомо, що вогнище виникло у торговому ряді 7 станції Фонтану. Перехожі повідомили, що горить, ймовірно, магазин з піротехнікою. На місце з'явилися правоохоронці та пожежники. Причину загорання та збитки встановлюватимуть.

Нещодавні випадки пожеж в Одесі

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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Одеса пожежа
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