В Одесі спалахнув торговий ряд на 7 станції Фонтану: горить піротехнічний магазин

В Одесі, 22 грудня, ввечері виникла пожежа у торговому ряді на 7 станції Фонтану.
Відео з місця події опублікували на каналах у Telegram.
Читайте також: В Одесі горить будинок, щонайменше одна людина постраждала
Наразі відомо, що вогнище виникло у торговому ряді 7 станції Фонтану. Перехожі повідомили, що горить, ймовірно, магазин з піротехнікою. На місце з'явилися правоохоронці та пожежники. Причину загорання та збитки встановлюватимуть.
В Приморському районі трапилася пожежа на вулиці Приморській. Вогонь розповсюдився близько 18:00 в одній з квартир, на другому поверсі, двоповерхового житлового будинку.