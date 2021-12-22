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В Одесі митник вимагав гроші за розмитнення авто

Одеса
22 грудня 13:42
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За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
В Одесі митник вимагав гроші за розмитнення авто

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо працівника Одеської митниці, який вимагав хабарі за безперешкодне розмитнення імпортних авто.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Деталі щодо оборудки митника

Як встановили в ході розслідування, працівник митниці влаштував собі бізнес методом вимагання грошей від громадян за безперешкодне розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в режимі "імпорт".

Чоловік вимагав від 100 до 250 доларів США за одне авто, проте сума могла зростати в залежності від вартості автівки. За цю суму він обіцяв швидко оформити автомобілі та не створювати додаткових перешкод. Машини ввозили переважно з США та Південної Кореї.

одеса

Що відбувалося у разі відмови?

Якщо людина відмовлялась від сплати хабаря, то митні догляди навмисно затягували. Підприємцям доводилось довго чекати на оформлення ввозу.

Що загрожує чоловіку за здирництво

Одеса

Митника затримали на гарячому щойно він отримав 1 040 доларів США. Цю суму йому перерахували, як хабар за митне оформлення імпорту 7 автівок на іноземній реєстрації. За скоєний злочин чоловіку загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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Одеса скандал корупція хабар Митна служба
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