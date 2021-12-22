В Одесі митник вимагав гроші за розмитнення авто

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо працівника Одеської митниці, який вимагав хабарі за безперешкодне розмитнення імпортних авто.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
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Як встановили в ході розслідування, працівник митниці влаштував собі бізнес методом вимагання грошей від громадян за безперешкодне розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в режимі "імпорт".
Чоловік вимагав від 100 до 250 доларів США за одне авто, проте сума могла зростати в залежності від вартості автівки. За цю суму він обіцяв швидко оформити автомобілі та не створювати додаткових перешкод. Машини ввозили переважно з США та Південної Кореї.
Якщо людина відмовлялась від сплати хабаря, то митні догляди навмисно затягували. Підприємцям доводилось довго чекати на оформлення ввозу.
Митника затримали на гарячому щойно він отримав 1 040 доларів США. Цю суму йому перерахували, як хабар за митне оформлення імпорту 7 автівок на іноземній реєстрації. За скоєний злочин чоловіку загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Одеська митниця озвучила перелік товарів, які найчастіше імпортувалися та експортувалися. Серед них як харчові продукти, так і продукція важкої промисловості.