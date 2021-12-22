В Одесі відбудеться святковий автопробіг Дідів Морозів: коли саме

Вулицями Одеси 25 грудня проїдуться Діди Морози. Виїзд учасників автопробігу заплановано на 16:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"За маршрутом руху передбачені стоянки, під час яких можна буде поспілкуватися з учасниками автопробігу та за бажанням сфотографуватися з ними", – йдеться у повідомленні.

Маршрут автопробігу

16:00 – виїзд

вул. Разумовська, 19;

вул. Мала Арнаутська;

вул. Водопровідна;

Люстдорфська дорога;

вул. Космонавтів;

вул. Інглезі;

вул. Небесної Сотні.

16:40-17:00 – стоянка – City Center

вул. Ак. Глушка.

17:30-17:50 – стоянка – Золотий Дюк

вул. Львівська;

Фонтанська дорога;

вул. Посмітного.

18:30-18:50 – стоянка – Арка Аркадії

вул. Генуезька;

просп. Шевченка;

вул. Пироговська (провулок);

вул. Маріїнська;

вул. Канатна;

вул. Жуковського;

вул. Катерининська;

площа Катерини.

19:20-19:40 – стоянка – Театр опери та балету

вул. Рішельєвська;

вул. Разумовська, 19.

20:00 – завершення автопробігу.

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