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В Одесі відбудеться святковий автопробіг Дідів Морозів: коли саме

Одеса
22 грудня 17:11
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За маршрутом руху передбачені стоянки
В Одесі відбудеться святковий автопробіг Дідів Морозів: коли саме

Вулицями Одеси 25 грудня проїдуться Діди Морози. Виїзд учасників автопробігу заплановано на 16:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"За маршрутом руху передбачені стоянки, під час яких можна буде поспілкуватися з учасниками автопробігу та за бажанням сфотографуватися з ними", – йдеться у повідомленні.

Маршрут автопробігу

16:00 – виїзд

  • вул. Разумовська, 19; 
  • вул. Мала Арнаутська;
  • вул. Водопровідна;
  • Люстдорфська дорога;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Інглезі;
  • вул. Небесної Сотні.

16:40-17:00 – стоянка – City Center 

  • вул. Ак. Глушка.

17:30-17:50 – стоянка – Золотий Дюк 

  • вул. Львівська;
  • Фонтанська дорога;
  • вул. Посмітного.

18:30-18:50 – стоянка – Арка Аркадії 

  • вул. Генуезька;
  • просп. Шевченка;
  • вул. Пироговська (провулок);
  • вул. Маріїнська;
  • вул. Канатна;
  • вул. Жуковського;
  • вул. Катерининська;
  • площа Катерини.

19:20-19:40 – стоянка – Театр опери та балету

  • вул. Рішельєвська;
  • вул. Разумовська, 19.

20:00 – завершення автопробігу.

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Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
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