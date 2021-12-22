В Одесі відбудеться святковий автопробіг Дідів Морозів: коли саме

Вулицями Одеси 25 грудня проїдуться Діди Морози. Виїзд учасників автопробігу заплановано на 16:00.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"За маршрутом руху передбачені стоянки, під час яких можна буде поспілкуватися з учасниками автопробігу та за бажанням сфотографуватися з ними", – йдеться у повідомленні.
16:00 – виїзд
16:40-17:00 – стоянка – City Center
17:30-17:50 – стоянка – Золотий Дюк
18:30-18:50 – стоянка – Арка Аркадії
19:20-19:40 – стоянка – Театр опери та балету
20:00 – завершення автопробігу.