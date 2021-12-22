Тендер на реставрацію Художнього музею в Одесі зірвався: яка причина

В Одесі зірвався тендер на реставрацію Художнього музею.

Про це повідомляє Zakupki prom.

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Будуть проводити повторний тендер

Департамент капітального будівництва Одеської облдержадміністрації не зміг провести 22 грудня тендер з відбору фірми-підрядника для здійснення ремонтно-реставраційних робіт у будівлі Одеського художнього музею через подачу лише однієї заявки на участь у конкурсі.

На це були готові витратити 15 мільйонів гривень. Однак у зазначені терміни подала заявку тільки одна компанія, отже провести тендер не вдалося.

Очевидно, повторний відбірковий тендер на виконання робіт, згідно з проєктно-кошторисною документацією, буде оголошено взимку або на початку весни.

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