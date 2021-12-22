live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Одеса
  • Школярі з Одеси візьмуть участь у космічному проєкті Ілона Маска: що відомо

Школярі з Одеси візьмуть участь у космічному проєкті Ілона Маска: що відомо

Одеса
22 грудня 13:24
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 134
views-icon
Читати російською
Вони запропонували провести дослідження, яке сподобалося місії у Вашингтоні
Школярі з Одеси візьмуть участь у космічному проєкті Ілона Маска: що відомо

Учні Рішельєвського ліцею Одеси візьмуть участь у запуску ракети Falcon 9 у США. Це відбудеться влітку 2022 року, тільки якщо не буде карантинних обмежень.

Про це повідомляє Live Studio.

Читайте також: Одеським вчителям роздали більше ніж дві тисячі ноутбуків

Заявки на участь подавали 11 команд

У вересні директору Рішельєвського наукового ліцею спало на думку приєднатися до проєкту Ілона Маска щодо запуску ракети Falcon 9. Ця шістнадцята космічна місія проводиться з серпня, однак українські школярі приєдналися до неї тільки у вересні за підтримки Малої академії наук.

"Ми взагалі не знали, що нам буде потрібно робити, аби приєднатися до місії. Але тим не менш одеським школярам вдалося вийти до фіналу серед інших семи навчальних закладів України", – розповідає вчителька фізики Рішельєвського ліцею Анастасія Маслечко.

Розглянули одну пропозицію

До участі в проєкті запуску ракети подали заявки 11 команд з одеського ліцею. Однак на місії у Вашингтоні розглянули тільки одну пропозицію школярів. 

Мінілабораторія для дослідження щодо формування кристалів кров'яної солі, яка використовується у реактивних двигунах як у земних, так і в умовах невагомості, відправиться на міжнародну космічну станцію. Саме таке дослідження запропонували провести двоє школярів із Одеси. 

Новини про школи

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 134
Одеса Ілон Маск діти
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

23 грудня 21:51

Одеса
В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

23 грудня 21:30

Одеса
Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

23 грудня 20:50

Одеса
Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

23 грудня 20:38

Одеса
Головна Одеса Школярі з Одеси візьмуть участь у космічному проєкті Ілона Маска: що відомо
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь