Школярі з Одеси візьмуть участь у космічному проєкті Ілона Маска: що відомо

Учні Рішельєвського ліцею Одеси візьмуть участь у запуску ракети Falcon 9 у США. Це відбудеться влітку 2022 року, тільки якщо не буде карантинних обмежень.

Про це повідомляє Live Studio.

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Заявки на участь подавали 11 команд

У вересні директору Рішельєвського наукового ліцею спало на думку приєднатися до проєкту Ілона Маска щодо запуску ракети Falcon 9. Ця шістнадцята космічна місія проводиться з серпня, однак українські школярі приєдналися до неї тільки у вересні за підтримки Малої академії наук.

"Ми взагалі не знали, що нам буде потрібно робити, аби приєднатися до місії. Але тим не менш одеським школярам вдалося вийти до фіналу серед інших семи навчальних закладів України", – розповідає вчителька фізики Рішельєвського ліцею Анастасія Маслечко.

Розглянули одну пропозицію

До участі в проєкті запуску ракети подали заявки 11 команд з одеського ліцею. Однак на місії у Вашингтоні розглянули тільки одну пропозицію школярів.

Мінілабораторія для дослідження щодо формування кристалів кров'яної солі, яка використовується у реактивних двигунах як у земних, так і в умовах невагомості, відправиться на міжнародну космічну станцію. Саме таке дослідження запропонували провести двоє школярів із Одеси.

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