Підприємство на Одещині незаконно користувалося артезіанськими свердловинами

Підприємство "КП-Сервіс" в Іванівському районі Одеської області незаконно використовувало артезіанські свердловини.
Про це повідомляє пресслужба Держекологічної інспекції Південно-Західного регіону.
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Незаконне використання свердловин виявили у ході планової перевірки на підприємстві.
"В ході перевірки було виявлено низку порушень у сферах водопостачання та поводження з відходами. Було встановлено, що підприємство здійснює спеціальне водокористування на 15 артезіанських свердловинах без наявності дозволу", – йдеться у повідомленні.
Посадовців КП "КП-Сервіс" притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 48 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Підприємству запропоновано добровільно сплатити завдані збитки у сумі 1 199 203 гривень.
Одеська митниця озвучила перелік товарів, які найчастіше імпортувалися та експортувалися. Серед них як харчові продукти, так і продукція важкої промисловості.