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Підприємство на Одещині незаконно користувалося артезіанськими свердловинами

Одеса
22 грудня 13:52
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Екоінспекція запропонувала відшкодувати збиток
Підприємство на Одещині незаконно користувалося артезіанськими свердловинами

Підприємство "КП-Сервіс" в Іванівському районі Одеської області незаконно використовувало артезіанські свердловини.

Про це повідомляє пресслужба Держекологічної інспекції Південно-Західного регіону.

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Виявили низку порушень

Незаконне використання свердловин виявили у ході планової перевірки на підприємстві. 

"В ході перевірки було виявлено низку порушень у сферах водопостачання та поводження з відходами. Було встановлено, що підприємство здійснює спеціальне водокористування на 15 артезіанських свердловинах без наявності дозволу", – йдеться у повідомленні.

Протокол

Посадовців КП "КП-Сервіс" притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 48 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Завдані збитки виплатять

Підприємству запропоновано добровільно сплатити завдані збитки у сумі 1 199 203 гривень.

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Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
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