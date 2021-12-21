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Одесу та область замело снігом. Відео, фото

21 грудня Одесу та область почало вкривати снігом. Так, зараз всі райони міста потроху притрушує білими "пластівцями".

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

Читайте також: Синоптики попереджають про морози та сніг – прогноз погоди в Одесі на 21 грудня

Новорічна магія

Довгоочікуваний сніг для більшості маленьких одеситів стане гарним подарунком до новорічних свят. Єдиний мінус – це температура на вулиці. Через це сніг може швидко розтанути й буде вже незручністю для містян та проблемою для комунальників.

Це вже не перший сніг у регіоні. Минулого разу він пішов 14 грудня. Тоді температура також не дозволила стихії вкрити Одеську область у зимове вбрання. Сніг падав на землю вже у вигляді дощу.

Інші прогнози синоптиків в Україні

  • Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні. Коли це станеться – читайте у матеріалі.
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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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Одеса Одеська область сніг
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