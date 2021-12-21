Одесу та область замело снігом. Відео, фото

21 грудня Одесу та область почало вкривати снігом. Так, зараз всі райони міста потроху притрушує білими "пластівцями".

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Новорічна магія

Довгоочікуваний сніг для більшості маленьких одеситів стане гарним подарунком до новорічних свят. Єдиний мінус – це температура на вулиці. Через це сніг може швидко розтанути й буде вже незручністю для містян та проблемою для комунальників.

Це вже не перший сніг у регіоні. Минулого разу він пішов 14 грудня. Тоді температура також не дозволила стихії вкрити Одеську область у зимове вбрання. Сніг падав на землю вже у вигляді дощу.

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