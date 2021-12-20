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Синоптики попереджають про морози та сніг: прогноз погоди в Одесі на 21 грудня

Одеса
21 грудня 08:22
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Стовпчик термометра протримається на позначці від -2 градусів до -4 градусів
Синоптики попереджають про морози та сніг: прогноз погоди в Одесі на 21 грудня

У понеділок, 20 грудня, в Одесі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також: В Одесі та області очікуються заморозки до -10 градусів: можливий сніг

  • За даними синоптиків, в Одесі вдень стовпчик термометра протримається на позначці від -2 градусів до -4 градусів за Цельсієм. Вранці температура коливатиметься в межах від -1 до -3 градусів. Також прогнозують північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Можливий сніг.

Одеса

Прогноз погоди в Одесі на 21 грудня за версією Sinoptik.ua

  • На сайті Sinoptik.ua прогнозують до -4 градусів вдень. До вечора показник термометра опуститься до -6 градусів. День буде похмурим, без сонця. Опадів не прогнозують.

Прогноз погоди на 21 грудня за версією Gismeteo

  • На сайті Gismeteo синоптики прогнозують хмарність на весь день. Температура повітря підніметься до -5 градусів. Синоптики попереджають про сніг.

Одеса

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"Яблучна" техніка показує погоду за даними сайту Weather.com.

  • Прогнозують, що в Одесі погода буде дощовою на світанку. Температура впаде вдень до -8 градусів. Також синоптики прогнозують вітер від 5 до 10 м/с.

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  • Синоптикиня попередила про зміну погоди в Україні. Коли це станеться – читайте у матеріалі.
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Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
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