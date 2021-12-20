Синоптики попереджають про морози та сніг: прогноз погоди в Одесі на 21 грудня

Авторка публікації

У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!