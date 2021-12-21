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Одеський історик показав скам'янілості тварин, що існували на Куяльницькому лимані. Фото

Одеса
21 грудня 13:26
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Колись берегами сучасного Куяльницького лиману ходили верблюди
Одеський історик показав скам'янілості тварин, що існували на Куяльницькому лимані. Фото

Одеський історик оприлюднив фото скам'янілих решток вимерлих ссавців, які існували на території Куяльницького лиману.

Фото оприлюднив Дмитро Жданов.

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Детальніше про знахідки

Як розповідає Дмитро Жданов, процес формування Куяльницького лиману пов'язують з геологічними процесами, які у давнину формували Чорноморське узбережжя. Через регулярні тектонічні рухи Причорноморська впадина то затоплювалася морем, то пересихала, формуючи берег. 

Відтак через наступ моря на сушу з'явилися перші лимани, що й дозволило сформувати Куяльницький лиман. За словами історика, саме береги лиману бережуть в собі таємниці про жителів місцевості мільйони років тому. Там історик знайшов скам'янілі рештки верблюдів, мастодонтів та гіпаріонів.

Давні тварини

Тварина

Що відомо про гіпаріонів

Гіпаріони це ссавці родини коневих, які вимерли близько 200 тисяч років тому. До роду цих тварин налічували майже 50 видів, які існували у період з верхнього міоцену до пізнього пліоцену.

Тварини мали короткі ноги з трьома пальцями, з яких добре розвиненим був середній. Коли цей вид коней бігав по твердій поверхні, його бічні пальці не торкалися землі, однак, якщо поверхня змінювалась на пісок чи пухкий сніг, бокові пальці розсувалися та дозволяли тварині пересуватися безпечно.

Тварина

Хто такі мастодонти

Мастодонти – ссавці з ряду хоботних. Тварини проживали на всі континентах, крім Австралії, у період з олігоцену до плейстоцену Кайнозойської ери. 

Мастодонти ззовні схожі на слонів, однак вони були набагато більші за них розміром, а також мали розвинені різці у великі бивні, які виступали вперед та розходились. Мастодонти відрізнялися від вимерлих мамонтів за будовою зубів. Переважно вони харчувалися рослинною їжею, вживали гілки дерев та кущів, а в процесі еволюції стали травоїдними. Дорослі самці жили окремо від стада, в якому були самки та молодняк. Статева зрілість осіб починалась в 10-15 років, а тривалість життя становила до 60 років. 

Тварина

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Авторка публікації
Талабан Анжеліка
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