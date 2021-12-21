live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Одеса
  • На Одещині зграя рідкісних птахів не полетіла на зимівлю: причини дивної поведінки

На Одещині зграя рідкісних птахів не полетіла на зимівлю: причини дивної поведінки

Одеса
21 грудня 11:12
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 1618
views-icon
Читати російською
Ці тварини знаходиться в Червоної книзі України
На Одещині зграя рідкісних птахів не полетіла на зимівлю: причини дивної поведінки

20 грудня в Одеській області на території НПП "Тузловські лимани", екологи виявили зграю рідкісних птахів, які не полетіли на зимівлю. Така дивна поведінка тварин пов’язана зі ймовірною зміною клімату.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

Читайте також: В Одеському зоопарку поселили чорного лебедя – його випадково знайшли на водоймі у Рені

Зміна клімату та перелітні птахи

Станом на 21 грудня майже всі птахи виду чоботар або шилодзьобка вже давно відпочивають в теплих краях на зимівлі. Але з невідомої причини зграя в 50 птахів їхніх родичів залишилась на кордоні "Тузлівської Амазонії".

На зображенні може бути: птах, водойма та природа

В регіоні температура вже у -1…-2 градуси, вода у лимані +1…+2 і цім птахам нелегко. Слід зазначити, що така ситуація – нетипове явище для цих тварин.

На зображенні може бути: птах та природа

Екологи припускають, що це, ймовірно, "м’який" відгук зміну клімату. Їжі доступної для них в Тузлівських лиманах ще багато, це заспокоює науковців.

На зображенні може бути: птах та природа

"Цей птах повільно бродить по мілководдю, не виймаючи ніг з води, а борознить ними воду. У глибоких місцях шилодзьобка шукає корм плаваючи. Під час пошуку їжі птах водить дзьобом з одного боку в інший. Пильне око чоботаря знаходить личинок, черв'яків, мотиля, рачків, що живуть в мулових відкладеннях солонуватих водойм, дрібних молюсків", – розповідає еколог Іван Русєв.

Інші новини про тварин на Одещині

  • В Одеському зоопарку у зв'язку з підготовкою до зимового періоду зі ставка забрали рибок Кої.

Останні новини по темі:
author
Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 1618
Одеса тварини Одеська область клімат парки
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

Кабмін призначив президентські стипендії паралімпійцям та дефлімпійцям Одещини

23 грудня 21:51

Одеса
В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

В Одесі 58-річна продавала безакцизні цигарки у МАФі: поліція вилучила кілька тисяч пачок

23 грудня 21:30

Одеса
Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

Небезпечна для здоров'я: в трьох районах Одеської області питна вода не відповідає нормам

23 грудня 20:50

Одеса
Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

Знову ті ж обличчя: в Чорноморську порту зміниться керівництво – що відомо

23 грудня 20:38

Одеса
Головна Одеса На Одещині зграя рідкісних птахів не полетіла на зимівлю: причини дивної поведінки
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь