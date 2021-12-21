На Одещині зграя рідкісних птахів не полетіла на зимівлю: причини дивної поведінки

20 грудня в Одеській області на території НПП "Тузловські лимани", екологи виявили зграю рідкісних птахів, які не полетіли на зимівлю. Така дивна поведінка тварин пов’язана зі ймовірною зміною клімату.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв.

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Зміна клімату та перелітні птахи

Станом на 21 грудня майже всі птахи виду чоботар або шилодзьобка вже давно відпочивають в теплих краях на зимівлі. Але з невідомої причини зграя в 50 птахів їхніх родичів залишилась на кордоні "Тузлівської Амазонії".

В регіоні температура вже у -1…-2 градуси, вода у лимані +1…+2 і цім птахам нелегко. Слід зазначити, що така ситуація – нетипове явище для цих тварин.

Екологи припускають, що це, ймовірно, "м’який" відгук зміну клімату. Їжі доступної для них в Тузлівських лиманах ще багато, це заспокоює науковців.

"Цей птах повільно бродить по мілководдю, не виймаючи ніг з води, а борознить ними воду. У глибоких місцях шилодзьобка шукає корм плаваючи. Під час пошуку їжі птах водить дзьобом з одного боку в інший. Пильне око чоботаря знаходить личинок, черв'яків, мотиля, рачків, що живуть в мулових відкладеннях солонуватих водойм, дрібних молюсків", – розповідає еколог Іван Русєв.

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