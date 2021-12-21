Цукерок багато й всі свіжі: в Одесі перевірили новорічні подарунки для дітей

В Одесі перевірили солодкі подарунки для дітей на Новий рік, які закупила міська рада.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Все згідно з документами

За словами посадовиці, подарунки вже розвозять по школах. Їх отримають учні 1-4 класів.

"Вирішила сфотографувати сама, бо знов буде легенда про 4 карамельки. Перевірили декілька пакунків, документи – свіже", – написала Буйневич.