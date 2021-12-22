Гори, гори ясно: поліцейські Одещини показали, як знищують наркотики. Відео

Правоохоронці Одеської області показали, як знищують вилучені у злочинців наркотики.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
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Наркотики знищували у Білгород-Дністровському районі після постанови суду. Зокрема, поліцейські спалили кущі маку, канабіс, RVP, амфетамін й метадон.
"Ці речовини поліцейські вилучили під час обшуків у рамках 12-ти кримінальних проваджень: дехто з громадян виробляв, купляв та зберігав наркотики для власного вживання, а інші фігуранти планували збути їх", – йдеться у повідомленні.
Обвинувальні акти за ст. 307, 309 та 310 Кримінального кодексу України направили до суду, який визначив фігурантам відповідні покарання.
В Одесі на Канатній очевидці побачили чоловіка, який щось підозріло шукав. За повідомленням анонімів, патрульні знайшли у нього наркотичну речовину.