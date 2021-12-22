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Гори, гори ясно: поліцейські Одещини показали, як знищують наркотики. Відео

Одеса
22 грудня 14:35
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Ці речовини вилучили під час обшуків
Гори, гори ясно: поліцейські Одещини показали, як знищують наркотики. Відео

Правоохоронці Одеської області показали, як знищують вилучені у злочинців наркотики.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Отримали постанову суду

Наркотики знищували у Білгород-Дністровському районі після постанови суду. Зокрема, поліцейські спалили кущі маку, канабіс, RVP, амфетамін й метадон.

"Ці речовини поліцейські вилучили під час обшуків у рамках 12-ти кримінальних проваджень: дехто з громадян виробляв, купляв та зберігав наркотики для власного вживання, а інші фігуранти планували збути їх", – йдеться у повідомленні.

Одеса, наркотики, вогонь

Одеса

Обвинувальні акти

Обвинувальні акти за ст. 307, 309 та 310 Кримінального кодексу України направили до суду, який визначив фігурантам відповідні покарання.

Нещодавні вилучення наркотиків

В Одесі на Канатній очевидці побачили чоловіка, який щось підозріло шукав. За повідомленням анонімів, патрульні знайшли у нього наркотичну речовину.

"Нарконовини" Одеської області

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Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
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Одеса наркотики
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Головна Одеса Гори, гори ясно: поліцейські Одещини показали, як знищують наркотики. Відео
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