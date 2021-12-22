В Одесі аноніми допомогли затримати чоловіка, який шукав наркотики на дитмайданчику

В Одесі на Канатній очевидці побачили чоловіка, який щось підозріло шукав. За повідомленням анонімів, патрульні знайшли у нього наркотичну речовину.

Про це повідомляє Патрульна поліція в Одеській області.

Читайте також: Організатори та члени злочинної організації потраплять до суду за спробу ввезення кокаїну в Одесу

Що знайшли при ньому

Заявник, крім точної адреси, надав ще й детальний опис особи. Прибулі патрульні 21 грудня знайшли людину, схожу за описом, неподалік від дитячого майданчика. При чоловікові знайшли згорток з канабісом.

Протокол

Для з'ясування всіх обставин та надання правової кваліфікації діям чоловіка інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Про кваліфікацію події правоохоронці інформації не додали.

Схожі випадки

23 листопада на Академіка Філатова затримали двох чоловіків, які поводилися неадекватно. У них знайшли наркотики і медичний шприц з речовиною наркотичного походження, а також таблетки.

"Нарконовости" Одеської області