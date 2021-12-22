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В Одесі аноніми допомогли затримати чоловіка, який шукав наркотики на дитмайданчику

Одеса
22 грудня 12:39
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Його викрили ввечері 21 грудня
В Одесі аноніми допомогли затримати чоловіка, який шукав наркотики на дитмайданчику

В Одесі на Канатній очевидці побачили чоловіка, який щось підозріло шукав. За повідомленням анонімів, патрульні знайшли у нього наркотичну речовину.

Про це повідомляє Патрульна поліція в Одеській області.

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Що знайшли при ньому

Заявник, крім точної адреси, надав ще й детальний опис особи. Прибулі патрульні 21 грудня знайшли людину, схожу за описом, неподалік від дитячого майданчика. При чоловікові знайшли згорток з канабісом. 

Протокол

Для з'ясування всіх обставин та надання правової кваліфікації діям чоловіка інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Про кваліфікацію події правоохоронці інформації не додали. 

Схожі випадки

23 листопада на Академіка Філатова затримали двох чоловіків, які поводилися неадекватно. У них знайшли наркотики і медичний шприц з речовиною наркотичного походження, а також таблетки.

"Нарконовости" Одеської області

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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Одеса наркотики
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