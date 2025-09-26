Помер Тигран Кеосаян — що відомо про чоловіка Маргарити Симоньян

Помер чоловік російської пропагандистки Симоньян — що відомо
Помер чоловік російської пропагандистки Маргарити Симоньян. Тигран Кеосаян перебував девʼять місяців у комі.
Про це Маргарита Симоньян повідомила у Telegram у пʼятницю, 26 вересня.
Смерть Тиграна Кеосаяна
"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця", — заявила Симоньян.
Відомо, що у січні 59-річний телеведучий пережив клінічну смерть та протягом девʼяти місяців не приходив до тями. Про його стан регулярно розповідала Симоньян.
Кеосаяна госпіталізували ще у грудня минулого року. Раніше він пережив два інфаркти.
Що відомо про чоловіка Симоньян
Тигран Кеосаян народився 4 січня 1966 року. Він був пропагандистом, російським кінорежисером, сценаристом, продюсером, актором кіно та телебачення, а також телеведучим.
Кеосаян був автором російської програми "Міжнародна платформа". Тематикою програми названо освітлення з гумором подій світової політики, але насправді, шоу було "розсадником" пропаганди РФ.
Він постійно ображав владу України та народ, а також висміював українську мову й культуру. Крім того, Кеосаян публічно виправдовував окупацію Криму та війну на Донбасі.
Після своїх заяв йому заборонили в’їзд до Казахстану, а також внесли до санкційних списків ЄС, Великої Британії, Канади та України.
Нагадаємо, у січні стало відомо, що Кеосян пережив клінічну смерть та впав у кому.
А нещодавно Симоньян зізналась, що лікує онкологію. За її словами, вона скоро покажеться у перуці.
