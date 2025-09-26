Помер Тигран Кеосаян — що відомо про чоловіка Маргарити Симоньян

Тигран Кеосаян. Фото: росЗМІ

Помер чоловік російської пропагандистки Маргарити Симоньян. Тигран Кеосаян перебував девʼять місяців у комі.

Про це Маргарита Симоньян повідомила у Telegram у пʼятницю, 26 вересня.

Смерть Тиграна Кеосаяна

"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця", — заявила Симоньян.

Тигран Кеосаян. Фото: росЗМІ

Відомо, що у січні 59-річний телеведучий пережив клінічну смерть та протягом девʼяти місяців не приходив до тями. Про його стан регулярно розповідала Симоньян.

Кеосаяна госпіталізували ще у грудня минулого року. Раніше він пережив два інфаркти.

Дописи Симоньян. Фото: скриншот

Що відомо про чоловіка Симоньян

Тигран Кеосаян народився 4 січня 1966 року. Він був пропагандистом, російським кінорежисером, сценаристом, продюсером, актором кіно та телебачення, а також телеведучим.

Тигран Кеосаян та Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Кеосаян був автором російської програми "Міжнародна платформа". Тематикою програми названо освітлення з гумором подій світової політики, але насправді, шоу було "розсадником" пропаганди РФ.

Він постійно ображав владу України та народ, а також висміював українську мову й культуру. Крім того, Кеосаян публічно виправдовував окупацію Криму та війну на Донбасі.

Тигран Кеосаян. Фото:

Після своїх заяв йому заборонили в’їзд до Казахстану, а також внесли до санкційних списків ЄС, Великої Британії, Канади та України.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Кеосян пережив клінічну смерть та впав у кому.

А нещодавно Симоньян зізналась, що лікує онкологію. За її словами, вона скоро покажеться у перуці.