Важкі, солодкі чи пряні: які жіночі парфуми чоловікам подобаються найменше

Не всі жіночі парфуми подобаються чоловікам. Фото: Freepik, Depositphoto. Колаж: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Вибір парфумів часто залежить від особистих смаків, однак окремі аромати можуть викликати неоднозначну реакцію оточуючих. Фахівці зазначають, що деякі жіночі композиції чоловіки найчастіше сприймають як надто різкі, важкі або недоречні. Йдеться не про конкретні бренди, а про окремі ароматичні групи, які можуть справляти менш приємне враження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

Важкі та насичені композиції

До ароматів, які нерідко отримують суперечливі оцінки, належать парфуми з домінуванням мускусу, амбри чи уда. Такі ноти створюють глибоке звучання, однак у високій концентрації можуть здаватися нав'язливими або навіть задушливими, особливо в закритих приміщеннях.

Надто солодкі парфуми

Не всім до вподоби й композиції з вираженими нотами ванілі, карамелі, шоколаду чи солодких ягід. Попри популярність таких ароматів, частина чоловіків вважає їх занадто приторними, через що запах швидко втомлює або здається надмірно насиченим.

Жінка з парфумами. Фото: Freepik

Інтенсивні квіткові аромати

До списку також потрапляють парфуми, у яких переважають троянда, жасмин, конвалія чи лілія. Якщо квіткові акорди надто концентровані, аромат може сприйматися як різкий або старомодний. Водночас легкі квіткові композиції зазвичай викликають більш позитивне враження.

Східні та пряні ноти

Парфуми з корицею, гвоздикою, ладаном, удом та іншими спеціями також подобаються не всім. Експерти зазначають, що подібні композиції краще підходять для вечірніх виходів або холодної пори року, тоді як у повсякденному житті вони можуть бути занадто важкими.

Синтетичне звучання

Окрему категорію становлять аромати з яскраво вираженими синтетичними нотами. Якщо запах здається неприродним або нагадує побутову хімію, це може негативно вплинути на загальне враження від парфуму.

Важливий не лише аромат, а й доречність

Фахівці наголошують, що навіть найякісніший парфум може сприйматися негативно, якщо він не відповідає ситуації. Наприклад, важкі східні композиції в офісі або надмірно солодкі аромати на діловій зустрічі можуть створювати дискомфорт для оточуючих. Саме тому під час вибору парфумів радять враховувати не лише власні вподобання, а й місце, час та формат події.

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