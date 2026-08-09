Стилісти назвали найвдаліший колір одягу для жінок із сивиною

Жінки з сивим волоссям. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Сивина давно перестала бути тим, що потрібно маскувати. Навпаки, вона часто робить зовнішність більш виразною. І якщо правильно підібрати колір одягу, можна легко підкреслити цей ефект без складних стилістичних прийомів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на kobieta.interia.

Який колір одягу найбільше пасує жінкам з сивиною

Більшість людей, коли думають про гардероб до сивого волосся, автоматично тягнуться до чорного або бежевого. Але стилісти дедалі частіше звертають увагу на іншу гаму — блакитну. Саме вона допомагає освіжити обличчя.

Сиве волосся майже завжди має холодний підтон — сріблястий, перлинний або попелястий. Блакитний працює з ним в одному напрямку, тому шкіра завдяки йому має рівний тон, а риси обличчя стають м'якшими. Дизайнерка Кароліна Еррера неодноразово говорила про те, що правильно підібраний колір здатен зробити для зовнішності більше, ніж дорогі аксесуари.

При цьому не обов'язково купувати речі лише небесного відтінку. Якщо шкіра світла, варто придивитися до більш насичених кольорів — деніму, волошкового чи кобальтового. Вони додають образу глибини й не роблять його занадто блідим. Засмаглій або оливковій шкірі, навпаки, більше пасують інші відтінки: світло-блакитний, бірюзовий чи сіро-блакитний.

Найпростіший варіант на літо — вільна сорочка з натуральної тканини та світлі штани. Достатньо буде білих кросівок або легких сандалів, щоб образ мав завершений вигляд. Якщо хочеться трохи більше кольору, можна додати темно-синю сумку чи сріблясті прикраси.

Образ з акцентом на блакитну сорочку. Фото з Instagram

Ще одна річ, яка майже завжди працює, — блакитна сукня. Ті, що легко адаптуються під різні ситуації — від прогулянки містом до сімейного свята.

Блакитна сукня. Фото з Instagram

Тим, хто не любить пастель, варто звернути увагу на кобальтовий жакет. Він додає характеру навіть найпростішому образу. Його можна носити з білою футболкою, прямими джинсами чи темно-синіми брюками.

Стильний жакет. Фото з Instagram

Якщо ж повністю блакитний гардероб здається занадто сміливим, достатньо кількох деталей. Хустка, окуляри, сумка або сережки біля обличчя часто дають той самий ефект, що й велика кольорова річ.

Раніше ми писали про те, які базові речі мають бути присутні в гардеробі стильної і впевненої в собі жінки. З них і формується основа для десятків образів.

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