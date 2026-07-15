Шльопанці, які були популярні десятки років тому, знову в моді

Літнє взуття. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Ще кілька років тому такі шльопанці рідко потрапляли до модних добірок. Це взуття купували насамперед за зручність, а не через актуальний дизайн. Тепер ситуація змінилася. Granny Slippers дедалі частіше з'являються в образах інфлюенсерок, а стилісти називають їх одним із найпомітніших літніх повернень.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Комфортне взуття в моді

У цих шльопанців легко впізнаваний силует: невисока танкетка, анатомічна устілка та широкий ремінець із пряжкою. Саме такі деталі зробили модель популярною багато років тому, і саме вони залишилися без змін. На тлі повернення взуття на танкетці ця модель знову опинилася в центрі уваги.

Жанна Дамас носить Granny Slippers уже давно. Засновниця Rouje поєднує їх із лляними сукнями, прямими джинсами та простими сорочками. Схожі моделі кілька років тому можна було побачити й у Лілі-Роуз Депп. Попри різний стиль, обидві обирали це взуття не для яскравого акценту, а як спокійну частину повсякденного образу.

Окремо повернулися й дерев'яні клоги Scholl Pescura. Їх легко впізнати за підошвою з бука та шкіряним верхом. Багато хто пам'ятає цю модель ще з часів серіалу "Секс і місто", де її носила Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу. Тепер ці клоги знову з'явилися в гардеробах модних блогерок, серед яких і Каміль Шар'єр.

Лілі-Роуз Депп. Фото з Vogue

Granny Slippers уже не асоціюються лише з домашнім або дачним взуттям. Їх носять із широкими штанами, мідіспідницями, джинсовими шортами та легкими літніми сукнями. Саме через свою просту форму вони легко поєднуються з різними речами й не перевантажують образ.

Раніше ми писали про те, яке стильне літнє взуття продемонструвала в своїх останніх образах українська співачка Джамала. Зірка обрала модель, яку показали на подіумах у 2026 році.

Також Новини.LIVE повідомляли, які помилки в літніх образах часто допускають жінки. З цього приводу висловився український дизайнер Андре Тан.