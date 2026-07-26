Шлейф, який запам’ятається надовго: 5 чуттєвих ароматів на цю осінь

Осіння погода, дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Восени рука сама тягнеться до інших ароматів. Легкі цитруси поступаються місцем більш насиченим композиціям, у яких є ваніль, ірис, деревина, амбра або спеції. Саме вони найкраще розкриваються в прохолодну погоду й довше залишаються на одязі та шкірі.

Якщо хочеться поповнити колекцію новим флаконом, Новини.LIVE розповість про п’ять ароматів, які точно не загубляться серед десятків інших.

Bibliotheque de Parfum Nirvana

Якщо не любите важкі парфуми, але хочеться чогось виразнішого за звичайний квітковий аромат, придивіться до Nirvana. Спочатку відчувається жасмин, трохи пізніше — ірис. У базі залишаються амброксан та Iso E Super, завдяки яким аромат звучить чисто і тримається на шкірі багато годин. Він не набридає навіть наприкінці дня.

Dior J'adore L'Or

Це більш насичена версія відомого J'adore. Над нею працював Франсіс Куркджан, тому композиція вийшла дуже гармонійною. Флердоранж і жасмин відкривають аромат, а троянда сентифолія робить його глибшим. Парфуми не здаються різкими чи надто солодкими. Вони поступово змінюються протягом дня і кожного разу звучать трохи інакше.

Yves Saint Laurent Libre Le Parfum

Libre Le Parfum має зовсім інший характер. Тут добре відчуваються лаванда, квіти апельсина, шафран та імбир. Пізніше з'являються мед і ваніль, які додають композиції м'якості. Це один із тих ароматів, які особливо красиво розкриваються саме тоді, коли на вулиці вже прохолодно.

Guerlain Mon Guerlain Intense

У цьому ароматі добре поєдналися лаванда, жасмин, ваніль і сандал. Завдяки такому поєднанню композиція виходить дуже спокійною — без різких переходів чи нав'язливої солодкості. Це хороший варіант на кожен день, коли хочеться, щоб парфуми були помітними, але в міру.

Nicolai Parfumeur Createur Ambre Cashmere Intense

Ambre Cashmere Intense змінюється від самого початку до останніх нот. Спочатку відчуваються цитрон, мандарин і чорний перець. Потім аромат стає більш пудровим завдяки ірису, фіалці та гвоздиці. Наприкінці залишаються ваніль, боби тонка, бензоїн, пачулі, мускус і сандал. Саме база робить його дуже стійким і впізнаваним.

Раніше ми писали про те, які культові парфуми поступово відходять у минуле. Серед них і класичний Chanel No.5, який все рідше обирають заможні жінки.

Також Новини.LIVE повідомляли, якими популярними парфумами користуються зірки Голлівуду. В реальному житті вони віддають перевагу не завжди тим ароматам, в рекламних компаніях яких з'являються.