Ним пахнуть ледь не всі: найпопулярніший літній парфум 2026 року

Парфуми на літо. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Парфум Nice Bergamote від Essential Parfums уже кілька сезонів поспіль залишається одним із найпомітніших ароматів. Його часто обирають ті, хто любить чисте та свіже звучання, за яким більшість женуться цього літа.

Новини.LIVE розповість про цей парфум більше.

Ідеальний парфум для теплої пори року

Над ароматом працював французький парфумер Антуан Мезондьє. В основу він поклав калабрійський бергамот — яскравий, соковитий і дуже природний. Саме навколо нього будується вся композиція. Бергамот тут не звучить різко, а навпаки створює відчуття чистоти, легкості та сонячного настрою.

Перші хвилини після нанесення особливо приємні. Відчувається свіжа цитрусова хвиля, яку доповнюють ніжні квіткові акценти жасмину та троянди. Завдяки цьому аромат не здається простим або одновимірним. Згодом на передній план виходить іланг-іланг. Саме він додає композиції м'якості та легкого тепла. У його звучанні можна вловити делікатну солодкість і трохи пряних відтінків, які роблять аромат більш глибоким та цікавим.

Фінал виходить спокійним і затишним. У базі поєдналися деревні ноти кедра та боби тонка. Вони пом'якшують яскравий цитрусовий старт і залишають на шкірі приємний, ненав'язливий шлейф.

Nice Bergamote від Essential Parfums. Фото з соціальних мереж

Окремо варто згадати про інгредієнти. Для створення композиції використовуються боби тонка з Венесуели та спирт іланг-ілангу з Коморських островів, отриманий із дотриманням екологічних стандартів. Такий підхід допомагає підтримувати місцеві природні ресурси та виробництво сировини.

Nice Bergamote не має чіткого поділу на жіночий чи чоловічий аромат. Він однаково гармонійно розкривається на різній шкірі, тому давно став універсальним вибором для тих, хто любить свіжі та чисті композиції без надмірної солодкості.

Раніше ми писали про те, які парфуми оцінять жінки, яким важлива стійкість шлейфу. Такі аромати не мають шансу залишитися без уваги.

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