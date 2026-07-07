Діставайте старі флакони: які культові парфуми з 2000-х повернулися в моду

Парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Ще кілька років тому ці парфуми асоціювалися з косметичками студенток, сторінками модних журналів і першими дорогими флаконами, купленими на власну зарплату. Сьогодні вони знову опинилися в центрі уваги. Мода на 2000-ті повернула не лише джинси із заниженою талією та блискучі топи, а й аромати, які свого часу були справжніми бестселерами.

Новини.LIVE розповість про аромати 2000-х, що знову в тренді.

Chanel Coco Mademoiselle Intense

Аромат став більш насиченою версією легендарного Coco Mademoiselle. У ньому немає різкості чи надмірної солодкості — усе звучить дорого та впевнено. Спочатку відчуваються яскраві цитруси, які швидко поступаються місцем ніжним квітам. А вже за кілька хвилин на шкірі залишається теплий шлейф із ванілі, мускусу та пачулів.

Саме через цю багатошаровість аромат багато років не втрачає популярності. Він однаково добре пасує і до офісного образу, і до вечірнього виходу.

Lanvin Éclat d'Arpège

Для багатьох цей флакон став символом молодості. Легкий, ніжний та абсолютно невимушений аромат і сьогодні звучить так само свіжо, як і на початку 2000-х.

Композиція відкривається соковитими цитрусовими нотами, після чого з'являються квіти та легкі зелені відтінки чаю. У фіналі аромат стає трохи теплішим завдяки мускусу, амбрі та кедру. Усе разом створює відчуття ранкового весняного повітря після дощу.

Éclat d'Arpège часто обирають ті, хто не любить важкі та складні парфуми. Він не перевантажує образ і залишається доречним практично в будь-якій ситуації.

Viktor & Rolf Flowerbomb

Це один із тих парфумів, які складно сплутати з будь-якими іншими. Початок дарує легку свіжість чаю та бергамота, але дуже швидко на перший план виходить цілий букет із троянди, жасмину, орхідеї та фрезії. Завершують композицію пачулі, які додають аромату глибини та характеру.

Попри те, що Flowerbomb з'явився багато років тому, він досі залишається одним із найвідоміших жіночих ароматів у світі. Його люблять за здатність створювати настрій і залишати після себе красивий, впізнаваний шлейф.

Мода постійно змінюється, але деякі аромати переживають усі тренди. Саме тому культові парфуми нульових знову повернулися на полиці магазинів і в косметички тих, хто колись уже був у них закоханий.

Раніше ми писали про те, від яких жіночих ароматів чоловіки не в захваті. Мова про окремі ноти, які можуть зіпсувати враження про вас.

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