Чоловіки звертатимуть увагу: 4 парфуми, які змусять їх обернутися вам услід

Парфуми. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Особливі композиції часто обирають для вечірніх виходів, романтичних зустрічей або моментів, коли хочеться почуватися впевнено. Вони поступово розкриваються на шкірі й залишають після себе красивий шлейф.

Про них розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Hermès Barenia

Новинка від Hermès сподобається тим, хто не любить надто солодкі композиції. Аромат починається легкими фруктово-ягідними нотами, після чого розкривається квітковими акордами, дубом і пачулі. Він звучить ніжно, але водночас залишається помітним і довго тримається на шкірі.

INITIO Parfums Privés Can’t Get Enough

Can’t Get Enough побудований на контрастах. Карамель і ваніль додають тепла, троянда робить композицію більш витонченою, а рожевий перець надає їй легкої гостроти. Аромат виходить насиченим, стійким і залишає прекрасний шлейф.

Valentino Born In Roma Donna

Якщо подобаються жіночні квіткові парфуми із сучасним звучанням, варто придивитися до Born In Roma Donna. У композиції поєдналися жасмин, чорна смородина, рожевий перець і бурбонська ваніль. Завдяки цьому аромат виходить незабутнім, але зовсім не губиться навіть через кілька годин після нанесення.

Tom Ford Tobacco Vanille

Tobacco Vanille вже давно став одним із найвідоміших ароматів бренду. Тютюнове листя, ваніль і боби тонка створюють теплу композицію з пряними відтінками. Це не легкі літні парфуми, а аромат із характером, який особливо красиво звучить увечері.

Кожен із цих парфумів має власний стиль, але їх об'єднує одна риса — вони залишають після себе аромат, який складно не помітити. Саме тому їх часто обирають ті, хто хоче, щоб парфуми стали не просто аксесуаром, а частиною образу.

Раніше ми писали про те, на яких частинах тіла парфуми розкриваються найгірше в теплу пору року. Щоб аромат довше залишався приємним, потрібно враховувати деякі нюанси.

Також Новини.LIVE повідомляли, які відомі парфуми втратили свою актуальність цього року. Вони втратили той шарм, за який їх і полюбили жінки.