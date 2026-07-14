Чоловіки назвали довжину волосся, яка подобається їм найбільше

Жінки зі світлим волоссям. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Одні чоловіки віддають перевагу коротким стрижкам, інші захоплюються довгим волоссям. Смаки у всіх різні, але деякі тенденції все ж простежуються. Дослідження показують, що більшість чоловіків частіше звертають увагу саме на жінок із довгим волоссям. Водночас усе не так однозначно, як може здатися.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Health Digest.

Яке волосся справді подобається чоловікам

Під час експерименту, який провели у США, студентам коледжу запропонували оцінити жінок лише за фотографіями, звертаючи увагу на довжину та колір волосся. Після цього вони мали описати, якими, на їхню думку, є риси характеру цих жінок.

У результаті учасники найчастіше називали привабливими жінок із довгим світлим волоссям. Саме такі образи учасники найчастіше оцінювали як привабливі.

Втім, цікаво, що зовнішність впливала не лише на симпатію, а й на перше враження про характер. Наприклад, жінкам із довгим каштановим волоссям нерідко приписували нижчий рівень інтелекту, ніж брюнеткам із короткими стрижками. Звісно, це лише суб'єктивні асоціації учасників експерименту, а не реальні факти.

Дослідники наголошують на тому, що хоча довге волосся для багатьох чоловіків справді залишається більш привабливим, воно не визначає загальне враження про людину. Манера спілкування, впевненість у собі, міміка, поведінка та інші риси можуть значно сильніше впливати на симпатію, ніж зачіска.

Тож робити висновки лише за довжиною волосся точно не варто. Перше враження може виникнути за лічені секунди, але саме особистість зрештою визначає, чи захочеться продовжити знайомство.

Раніше ми писали про основні правила догляду за волоссям, про які слід пам'ятати. Щоб воно не втрачало блиск, варто переглянути деякі свої щоденні звички.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка довжина волосся найкраще пасує жінкам у віці. Після 50 років стилісти рекомендують враховують деякі рекомендації задля того, щоб приховати певні вікові зміни.