Прогноз погоди в Україні на завтра, 22 березня, від Наталки Діденко та Укргідрометцентру

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 22 березня, очікується з комфортною температурою повітря. Однак у двох регіонах прогнозуються дощі.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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В Україні протягом доби буде мінлива хмарність. Синоптики Укргідрометцентру опадів не передбачають. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 22 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі буде +3...-2 °C, вдень +11...+16 °C. У Карпатах вночі -2...-7 °C, вдень +7...+12 °C.

Погода він Наталки Діденко

Синоптик зазначає, що завтра погода буде теплою — +10...+15 °C. На крайньому сході та в прибережних районах очікується +9...+12 °C.

Погода в Україні 22 березня. Фото: Meteopost

Діденко прогнозує дощі на Сумщині та навколо Карпат. Однак у більшості областей буде суха погода.

"Тому завтра можна гуляти, дихати хорошим весняним повітрям, гребтися у садках, на городах, клумбах і просто милуватися весною", — додала синоптик.

У Києві опадів не передбачається. Вдень температура повітря підвищиться до +14 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі у Києві прогнозують +1...+3 °C. Однак вдень стане набагато тепліше — +14...+16 °C.

А у Харкові протягом усього дня збережеться мінлива хмарність, але істотних опадів не передбачається.