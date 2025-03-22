Погода сьогодні, 22 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди гуляють у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на суботу, 22 березня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність, без опадів. Вдень по всій країні буде тепла погода.

Про це у п'ятницю, 21 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 22 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/сю

Температура вночі була +3...-2 °С, вдень очікується +11...+16 °С. В Карпатах вночі зафіксували -2...-7 °С, вдень буде +7...+12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 22 березня буде мінлива хмарність. Теж без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становила +3...-2 °С, вдень буде +11...+16 °С.

Водночас в Києві вночі було +1...+3 °С, вдень очікується +14...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, субота 22 березня в Україні буде теплою, вдень очікується +10...+15 °С. Трохи свіжіше буде на крайньому сході та в прибережних районах, а саме +9...+12 °С. Синоптик прогнозувала, що дощі сьогодні можливі на Сумщині та навколо Карпат.

В Києві тим часом без опадів, вдень буде до +14 °С.

Нагадаємо, що сьогодні в Харкові та на більшій частині території області погода буде по-весняному приємною. Синоптики прогнозують потепління та сонячну погоду без опадів.

Також ми писали, не дивлячись на те, що в суботу погода буде теплою та без опадів, синоптики прогнозують, що у неділю все зміниться.