Погода в Україні на завтра, 19 січня 2025 року — прогноз погоди від синоптиків

Люди переходять дорогу під сильним снігопадом. Ілюстративне фото: Володимир Гонтар / УНІАН

Погода в Україні в неділю, 19 січня, буде хмарною, також в низці областей можливі опади у вигляді мокрого снігу. Синоптики попереджають про густий туман із памороззю на заході та ожеледицю на всій території країни. Повітря прогріється до +6 °C вдень, однак вночі ще може вдарити мороз до -3 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 січня

Синоптики прогнозують мокрий сніг на сході та південному сході і туман на заході країни. Також українців попереджають про ожеледицю на дорогах. Північно-західний вітер розвине швидкість до 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -3...+2 °C, в Карпатах -7...-2 °C;

вдень -1...+6 °C, у східних та Сумській областях близько 0 °C.

Погода в Україні 19 січня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, в Укргідрометцентрі попереджають про сильні пориви вітру на Київщині, до 15-18 м/с, а також про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на Прикарпатті та Закарпатті.

Попередження про сильний вітер. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна небезпека на Прикарпатті та Закарпатті. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 19 січня

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує в неділю, 19 січня, хмарну та суху погоду, лише на сході місцями незначний мокрий сніг. На заході вночі та вранці можливий туман та паморозь. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, однак в центральній частині, а також на півдні та сході, можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря:

у західних областях — вночі -5...0 °С, вдень +2...+7 °С;

на півночі — вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С;

у центральних регіонах — вночі -3...+2 °С, вдень +1...+6 °С;

у південній частині та в Криму — вночі 0...+5 °С, вдень +5...+10 °С;

на сході — вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С.

Прогноз погоди від Meteoprog на 19 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на вихідних, 18-19 січня, синоптики прогнозують шквальний вітер у низці областей. Також можливий незначний мокрий сніг.

Натомість у Києві 19 січня опади не прогнозуються на противагу Харкову, де випаде сніг. Водночас у Львові в неділю попереджають про густий туман.