Погода в Україні на 22 березня — прогноз від Гідрометцентру

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у суботу, 22 березня, буде з мінливою хмарністю. Попри це вдень температура повітря підніметься до +11...+16 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 22 березня

Синоптики розповіли, що 22 березня буде мінлива хмарність, але опадів не передбачається в жодних областях. Водночас очікується східний та північно-східний вітер з поривами 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-2 °C, а вдень підніметься до +11...+16 °C. В Карпатах вночі буде -2...-7 °C, вдень +7...+12 °C.

Температура повітря в Україні 22 березня. Фото: Гідрометцентр

Небезпечні явища 22 березня

В Гідрометцентрі попередили, що 22 березня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека — III рівень. Це пов'язано з підвищенням температури та очікуваними опадами.

Сніголавинна небезпека в Україні 22 березня. Фото: Гідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що на вихідні в Україні буде весняна і тепла погода. Однак в деяких регіонах можливі невеликі опади у вигляді дощів.

Заморозки також відступлять на Харківщині. Завтра там очікується потепління до +15 °C.