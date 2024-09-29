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Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

29 вересня 2024 20:31
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Синоптики попередили про різке похолодання в Україні 30 вересня
Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні в понеділок, 30 вересня, очікується прохолодна погода. Обійдеться без опадів, проте буде хмарно. Температура повітря сягатиме +13 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні 30 вересня

В західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північний, на півдні та сході східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +4...+9 °С,
  • вдень +8...+13 °С;
  • на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...+5 °С.
погода в україні
Погода в Україні 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 вересня

У столиці та області передбачається мінлива хмарність. Вночі місцями по області короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С;
  • у Києві вночі +9...+11 °С, вдень +17...+19 °С.
погода у Києві
Погода у Київській області 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Можливі небезпечні метеорологічні явища у Київській області та місті Києві.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 вересня та впродовж доби 30 вересня пориви 15-20 м/с.

Через це оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

київська область
Синоптики попередили про загрозу. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз синоптиків

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що більшість регіонів насолоджуватимуться теплою і сухою погодою.

Лише на заході, під впливом малорухомого атмосферного фронту, місцями прогнозуються дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Температура вночі на заході коливатиметься в межах +5…+10 °C, вдень +9…+14 °C; у Карпатах від 0…+5 °C.

У решті регіонів вночі +11…+16 °C, вдень +20…+25 °C, а на південному сході місцями до +28 °C.

погода від кібальчіча
Погода в Україні від Кібальчича. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні. 

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.

Укргідрометцентр Україна синоптик погода в Україні температура повітря

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