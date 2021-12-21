На Львівщині пенсіонерку засудили за крадіжку м'яса: яке покарання отримала жінка

Самбірський мікрорайонний суд Львівської області, визнав мешканку міста Рудно винною у крадіжці свинини та фаршу з мережі мінімаркетів "Рукавичка", та засудив пенсіонерку до року умовного покарання.

Інформація про це опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подробиці злочину пенсіонерки

Випадок стався ще в червні цього року у місті Рудки на вулиці Валовій. Як вказано у вироку, пенсіонерка повторно викрала 1,8 кг свинини на майже 195 грн, та кілограм фаршу на 83 гривні. Після чого представники компанії ТзОВ ТВК "Львівхолод " подали цивільний позов за завдану матеріальну шкоду у розмірі 278,18 гривень.

Місцевий суддя Ігор Пташинський дійшов до згоди з окружним прокурором Володимиром Брящеєм та визнав цю справу кримінальною. Жінці призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки, але пенсіонерка визнала свою провину та уклала договір із прокурором. Відтак, її вирок пом'якшили до року умовного покарання.

Впродовж року жінка повинна періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання і роботи. Їй заборонено покидати межі країни.

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