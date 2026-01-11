Алану Бадоєву 45 — біографія та найкращі роботи режисера

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв. Фото: Бадоєв/Facebook

Відомому українському режисеру та продюсеру Алану Бадоєву виповнилося 45 років. За роки своєї кар’єри він реалізував десятки успішних проєктів, які помітно вплинули на розвиток української музичної культури.

Біографія Алана Бадоєва

Алан Бадоєв народився 10 січня 1981 року у Північній Осетії, але виріс в Україні — у місті Горлівка Донецької області.

У 1998 Бадоєв вступив до Київського національного університету культури і мистецтв, на курс Георгія Яковича Шкляревського. Під час навчання в інституті Бадоєв почав знімати документальні фільми.

Свою професійну діяльність розпочав із роботи в кіно та поступово зосередився на створенні музичних відео та масштабних шоупроєктів.

Початок кар’єри та творчий шлях Бадоєва

Перші роботи Алана Бадоєва вирізнялися нестандартним підходом і яскравою візуальною мовою. Уже на старті кар’єри він заявив про себе як режисер, який не боїться експериментів і прагне поєднувати кінематографічність із сучасними форматами.

Ще під час навчання Бадоєв почав активно знімати, втілюючи свою мрію у реальність. Його талант помітив продюсер Юрій Нікітін, який запропонував Алану співпрацю. Саме це стало початком його кар'єри.

Своєю першою великою роботою Бадоєв вважає кліп "Сніг" для Ірини Білик.

Прорив у кліпмейкерстві

Найбільшу популярність Бадоєву принесла робота у сфері музичного відео. Він співпрацював із провідними українськими та міжнародними артистами, серед яких Макс Барських, Світлана Лобода, Наталя Могилевська, Ірина Білик та інші.

Його кліпи задали нові стандарти якості для українського шоубізнесу та стали впізнаваними далеко за межами країни.

Алан Бадоєв зняв орієнтовно понад 600 музичних відео.

Найуспішніші проєкти режисера

Серед найбільш відомих робіт Алана Бадоєва — художній фільм OrANGELove, численні відеокліпи, що набрали мільйони переглядів, а також масштабні концертні та телевізійні проєкти.

Як відомо, у 2006 році Алан Бадоєв випустив свій перший повнометражний фільм "Помаранчеве кохання". Ця картина принесла йому міжнародну популярність, адже її показали на Каннському кінофестивалі.

Серед інших значних робіт Бадоєва — драма "Мами" (2012), яка розповідає про материнство та сімейні цінності, історична мелодрама "Мадмуазель Живаго", психологічна драма "Ревність" про складні стосунки між людьми. А також детективна стрічка "Слід".

Окремо варто відзначити фільм "Колос і стерня", який також увійшов до його фільмографії. Зауважимо, що Алан не лише знімав кіно, а й грав роль у фільмі "Самотній за контрактом".

У 2011 році разом із дружиною Бадоєв був ведучим популярної програми "Орел і Решка".

Окреме місце в його кар’єрі посідає тривала творча співпраця з Максом Барських, у межах якої було створено низку хітових робіт.

Діяльність Бадоєва під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну режисер Алан Бадоєв зосередився на соціальних і документальних проєктах.

Зокрема, він став ініціатором документального фільму "Довга доба", створеного на основі відео, знятих українцями під час війни. Проєкт отримав міжнародний резонанс і став важливим свідченням подій повномасштабної війни в Україні.

Чим Алан Бадоєв займається зараз

Нині Алан Бадоєв продовжує працювати у сфері креативних індустрій, реалізує культурні та гуманітарні ініціативи, а також підтримує українських митців. Його діяльність значною мірою спрямована на популяризацію України у світі та осмислення сучасних подій через мистецтво.

Наразі Алан Бадоєв працює над масштабним фентезі-проєктом "Хроніки Сили", який створює разом із письменницею Ольгою Навроцькою. Нещодавно на YouTube-каналі Раміни Есхакзай вони поділилися деталями роботи над книгою "Хорт. Перший характерник".

За роки роботи Алан Бадоєв став однією з ключових фігур українського культурного простору. Його проєкти вплинули на формування сучасної візуальної мови української музики та кіно, а останні роботи дедалі частіше мають суспільне й документальне значення.

Нещодавно Бадоєв поділився, як на нього вплинула повномасштабна війна, та на які речі у нього змінилися погляди.

Раніше український режисер представив в Угорщині свою документальну стрічку "Довга доба" про перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.