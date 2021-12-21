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У Києві знову ввімкнуть сирени тривоги

Київ
21 грудня 11:23
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У столиці відпрацьовується план проведення перевірок готовності системи оповіщення з ввімкненням сирен
У Києві знову ввімкнуть сирени тривоги

Жителів Києва очікує ввімкнення сирени тривоги. Зокрема, в місті відпрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з ввімкненням електричних сирен.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Сирена тривоги

Згідно з наданими даними, на даний момент вирішується питання про дату перевірок готовності системи оповіщення.

У свою чергу, в Департаменті муніципальної безпеки КМДА повідомили, що жителів столиці будуть заздалегідь попереджати про перевірку готовності територіальної системи оповіщення з ввімкненням електричних сирен.

Київська область

Раніше вже повідомлялося, про те, що в Київській області проводилася перевірка система оповіщення з ввімкненням сирен. Зокрема, перевірка проводилася 18 листопада в Броварах.

Що потрібно робити, якщо почули звук аварійної сирени

  • необхідно ввімкнути радіо, телевізор.
  • прослухати повідомлення, яке надійде після звуку сирен.
  • продумати і виконати всі рекомендації
  • знайти можливість оповістити інших людей.

Більше про ввімкнення системи оповіщення

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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