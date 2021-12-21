У Києві знову ввімкнуть сирени тривоги

Жителів Києва очікує ввімкнення сирени тривоги. Зокрема, в місті відпрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з ввімкненням електричних сирен.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Згідно з наданими даними, на даний момент вирішується питання про дату перевірок готовності системи оповіщення.
У свою чергу, в Департаменті муніципальної безпеки КМДА повідомили, що жителів столиці будуть заздалегідь попереджати про перевірку готовності територіальної системи оповіщення з ввімкненням електричних сирен.
Раніше вже повідомлялося, про те, що в Київській області проводилася перевірка система оповіщення з ввімкненням сирен. Зокрема, перевірка проводилася 18 листопада в Броварах.