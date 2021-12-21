У Києві знову ввімкнуть сирени тривоги

Жителів Києва очікує ввімкнення сирени тривоги. Зокрема, в місті відпрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з ввімкненням електричних сирен.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Сирена тривоги

Згідно з наданими даними, на даний момент вирішується питання про дату перевірок готовності системи оповіщення.

У свою чергу, в Департаменті муніципальної безпеки КМДА повідомили, що жителів столиці будуть заздалегідь попереджати про перевірку готовності територіальної системи оповіщення з ввімкненням електричних сирен.

Київська область

Раніше вже повідомлялося, про те, що в Київській області проводилася перевірка система оповіщення з ввімкненням сирен. Зокрема, перевірка проводилася 18 листопада в Броварах.

Що потрібно робити, якщо почули звук аварійної сирени

необхідно ввімкнути радіо, телевізор.

прослухати повідомлення, яке надійде після звуку сирен.

продумати і виконати всі рекомендації

знайти можливість оповістити інших людей.

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