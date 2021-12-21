У Києві автомобіль влетів у фуру: що з постраждалими. Ексклюзивні фото

У Києві на вулиці Богатирська сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль влетів у стоячу вантажівку.

Про це повідомляють журналісти "Надзвичайне.LIVE"

Подробиці ДТП

На вулиці Богатирська сталася аварія з постраждалими. За словами поліцейських, на підйомі забуксували кілька фур і утворився затор у бік Вишгорода.

Потім вантажівка марки Камаз з вантажем у вигляді утеплювача зупинилася в заторі. Раптово в неї врізався легковий автомобіль.

Постраждалі

Водія з травмою голови забрала карета швидкої допомоги. Що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди належить з'ясувати правоохоронцям. При цьому, водії в один голос скаржаться на ожеледицю на дорогах.

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі Live з Понеділка по п'ятницю о 18.15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

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