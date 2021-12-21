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У Києві автомобіль влетів у фуру: що з постраждалими. Ексклюзивні фото

Київ
21 грудня 15:02
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ДТП сталася на вулиці Богатирська
У Києві автомобіль влетів у фуру: що з постраждалими. Ексклюзивні фото

У Києві на вулиці Богатирська сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль влетів у стоячу вантажівку.

Про це повідомляють журналісти "Надзвичайне.LIVE"

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Подробиці ДТП

На вулиці Богатирська сталася аварія з постраждалими. За словами поліцейських, на підйомі забуксували кілька фур і утворився затор у бік Вишгорода.

Потім вантажівка марки Камаз з вантажем у вигляді утеплювача зупинилася в заторі. Раптово в неї врізався легковий автомобіль.

Авария

Постраждалі

Водія з травмою голови забрала карета швидкої допомоги. Що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди належить з'ясувати правоохоронцям. При цьому, водії в один голос скаржаться на ожеледицю на дорогах.

Авария

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі Live з Понеділка по п'ятницю о 18.15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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ДТП Київ аварія медики
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